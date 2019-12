Ο ράπερ Juice Wrld πέθανε σε ηλικία 21 ετών

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 21 ετών άφησε την Κυριακή (08/12), στο Σικάγο των ΗΠΑ, ο Αμερικανός ράπερ Juice Wrld, ο οποίος έγινε γνωστός με την επιτυχία του 2018 «Lucid Dreams».

Σε μία πρώτη ανακοίνωση γίνεται λόγος «για επείγον ιατρικό συμβάν», ωστόσο αστυνομικές πηγές και αυτόπτες μάρτυρες που επικαλούνται ΜΜΕ στις ΗΠΑ ανέφεραν ότι ο νεαρός έπαθε κρίση, ενώ περπατούσε στο αεροδρόμιο Μίντγουεϊ, της πιο πολυπληθούς πόλης του Ιλινόις.

Πάντως, σύμφωνα με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο Juice Wrld ήταν σε αρκετά καλή κατάσταση και διάθεση.

This was Juice Wrld as he got on the plane that took him to Chicago last night. He was in high spirits and looked happy. pic.twitter.com/JBsuybaC9O

— DJ Akademiks (@Akademiks) December 8, 2019