Βίγκαν γονείς κατηγορούνται πως οδήγησαν σε θάνατο από ασιτία τον 18 μηνών γιο τους

Ένα ζευγάρι βίγκαν από τη Φλόριντα των ΗΠΑ, οδήγησε στον θάνατο τον 18 μηνών γιο τους, καθώς τον τάιζαν μόνο με ωμά λαχανικά και φρούτα.

Ο λόγος για τον Ράιαν και Σέιλα Ο΄Λίρι. Το ζευγάρι συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία και αμέλεια παιδιού!

Το παιδάκι έφυγε από τη ζωή των περασμένο Σεπτέμβρη, όταν η μητέρα του κάλεσε την αστυνομία όταν αντιλήφθηκε πως ο γιος της δεν είχε αναπνοή και ήταν παγωμένος.

Σύμφωνα με τη νεκροψία, το παιδί αν και σχεδόν 1,5 έτους ζύγιζε μόλις 8 κιλά, όσο δηλαδή θα ζύγιζε ένα βρέφος 7 μηνών. Ο ιατροδικαστής έκανε λόγο για ασιτία, αφυδάτωση, ηπατική διαταραχή, αλλά και πρήξιμο των ποδιών.

Όπως αναφέρει η Daily Mail η μητέρα είπε στους αστυνομικούς πως η οικογένειά της είναι βίγκαν και ότι τα παιδιά της ακολουθούσαν χορτοφαγική διατροφή τρώγοντας κυρίως μάνγκο, μπανάνες, αβοκάντο και διάφορα άλλα φρούτα.

Όσο για το νεκρό παιδάκι, η Σέιλα, ισχυρίστηκε ότι το μωρό δεν είχε όρεξη και δεν έτρωγε τίποτα άλλο επί μία εβδομάδα εκτός από μητρικό γάλα. Η ίδια πίστευε πως ο γιος της δεν είχε όρεξη, επειδή έβγαζε δόντια.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε στη φυλακή, με την εγγύηση να φτάνει τις 250.000 δολάρια και η δίκη τους να είναι προγραμματισμένη για τις 9 Δεκεμβρίου.

Vegan couple who fed their children a raw vegetable diet 'starved their 18-month-old son to death' https://t.co/rySfjnU5Oy

— Daily Mail US (@DailyMail) November 15, 2019