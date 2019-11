Πατέρας έκανε το μωρό του ασπίδα για να γλιτώσει από πυροβολισμούς

«Ανθρώπινη ασπίδα» έκανε το μόλις 11 μηνών αγοράκι του ένας πατέρας στη διάρκεια συναλλαγής με εμπόρους ναρκωτικών στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ ως «ανθρώπινη ασπίδα», πιστεύοντας ότι η παρουσία του μωρού θα έβαζε τέλος στη βία.

Ο Ναφς Μονρό συνελήφθη το Σαββατοκύριακο για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς της 19η Οκτωβρίου, δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Φιλαδέλφεια στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη. Ο Μονρό κατηγορείται ότι έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού του.

Το 11 μηνών αγοράκι βρισκόταν στο πίσω κάθισμα οχήματος με τον Μονρό και την κοπέλα του Μονρό την ώρα των πυροβολισμών, σύμφωνα με τις Αρχές. Το μωρό φέρει τραύματα από πυροβολισμό στο κεφάλι και στο σώμα, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο NBC News την Τετάρτη. Όπως αναφέρθηκε ακόμη, τα τραύματα του παιδιού είναι εξαιρετικά σοβαρά και αν επιβιώσει είναι πολύ πιθανό να μην αναρρώσει ποτέ πλήρως.

Μετά το περιστατικό, ο πατέρας δεν μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο, αντιθέτως γύρισε σπίτι του. Όταν τελικά πήγε το αγοράκι στο νοσοκομείο «δεν κοίταξε καν πίσω και εξαφανίστηκε».

