Ποταμός στη Νότια Κορέα βάφτηκε κόκκινος από αίμα χοίρων

Ποταμός κοντά στη μεθόριο μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας βάφτηκε κόκκινος αφού μολύνθηκε από το αίμα χιλιάδων χοίρων που σκοτώθηκαν στο πλαίσιο των προσπαθειών της Σεούλ να περιορίσει την εξάπλωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.

Η Νότια Κορέα έχει σκοτώσει περισσότερους από 380.000 χοίρους από τις 17 Σεπτεμβρίου οπότε εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα της ασθένειας αυτής, η οποία δεν είναι μεν επικίνδυνη για τους ανθρώπους, όμως μεταδίδεται πολύ εύκολα στους χοίρους και είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρα.

Η σφαγή των χοίρων που έχουν μολυνθεί είναι το μόνο μέσο για να αποφευχθεί η μετάδοση της ασθένειας.

Οι τοπικές αρχές απέρριψαν από την πλευρά τους τις ανησυχίες ότι το αίμα των σκοτωμένων ζώων μπορεί να προκαλέσει την επιμόλυνση άλλων ζώων, επισημαίνοντας ότι οι χοίροι είχαν απολυμανθεί προτού σφαγιαστούν.

This makes me sick. The blood of tens of thousands of dead pigs killed due to African swine fever leaches into the Imjin River after being burried.https://t.co/rtu2MVGsNB pic.twitter.com/W8lgH0fTzm

— Raphael Rashid (@koryodynasty) 12 Νοεμβρίου 2019