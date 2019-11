Τραγικό τέλος για καθηγήτρια που κατηγορήθηκε ότι έκανε σεξ με 17χρονο μαθητή της

Μια 63χρονη καθηγήτρια από τη Βόρεια Καρολίνα, την οποία βάραινε η κατηγορία σεξουαλικής επαφής με έναν 17χρονο μαθητή της βρέθηκε νεκρή μαζί με τον σύζυγό της, την Τετάρτη (06/11), μέσα στο σπίτι τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, τα σημάδια δείχνουν ότι ο θάνατός της οφείλεται σε αυτοκτονία.

Σύμφωνα με τη New York Post, η Έμα Νιλ Ογκλ και ο άντρας της, Μάικλ, έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς, χωρίς ακόμα να έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, αν και οι Αρχές θεωρούν ότι πρόκειται για έγκλημα-αυτοχειρία.

Οι Αρχές έκαναν γνωστό ότι ένας συγγενής είχε ειδοποιήσει νωρίτερα την Άμεση Δράση, αναφέροντας ότι η γυναίκα κρατούσε όπλο και είχε κλειστεί στην οικεία της, μαζί με τον 59χρονο σύζυγό της.

Huntersville PD: teacher charged with sex offense with student and her husband are dead in apparent murder suicide pic.twitter.com/nl3YnwL9kW

— Mark Becker (@MarkBeckerWSOC9) November 6, 2019