Συναγερμός σε αεροδρόμιο στο Άμστερνταμ κατά... λάθος!

Η ισπανική αεροπορική εταιρεία Air Europa ανακοίνωσε απόψε ότι ο κυβερνήτης ενός αεροσκάφους της στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ «σήμανε κατά λάθος τον συναγερμό».

Νωρίτερα, οι ολλανδικές αρχές οργάνωσαν μια μεγάλη επιχείρηση και εκκένωσαν το αεροσκάφος, αναφέροντας ότι ήταν σε εξέλιξη μια «ύποπτη κατάσταση».

«Λάθος συναγερμός. Στην πτήση από το Άμστερνταμ για τη Μαδρίτη σήμερα το απόγευμα ενεργοποιήθηκε κατά λάθος ο συναγερμός περί αεροπειρατείας στο αεροδρόμιο.

Δεν συνέβη τίποτα, όλοι οι επιβάτες είναι σώοι και ασφαλείς και περιμένουν να πετάξουν σύντομα», ανέφερε μέσω του Twitter η εταιρεία, η οποία ζήτησε συγγνώμη για το συμβάν.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι οι επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους στο οποίο ήταν σε εξέλιξη μια «ύποπτη κατάσταση», στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ, αποβιβάστηκαν με ασφάλεια από αυτό, ανακοίνωσε η στρατιωτική αστυνομία.

Waiting to get out..... no update at all! May take a while #Schiphol pic.twitter.com/Uub0ZXrk9V — Dr.Bahar Ramezanpour (@BRamezanpour) November 6, 2019

Λίγο πιο πριν η διεύθυνση του αεροδρομίου είχε κάνει λόγο για ένα «σοβαρό» συμβάν το οποίο «θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες για τον πληθυσμό», σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ANP.