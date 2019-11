Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ

Η ολλανδική στρατιωτική αστυνομία ερευνά μια «ύποπτη κατάσταση» μέσα σε ένα αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ.

Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις για το συμβάν αυτό, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το πλήρωμα και οι επιβάτες έχουν βγει από το αεροσκάφος με ασφάλεια, αλλά η έρευνα συνεχίζεται.

Σύμφωνα με το ολλανδικό telegraaf.nl, υπήρξε πιθανόν εξέλιξη αεροπειρατείας σε αεροσκάφος στην πύλη D3, χωρίς ωστόσο η είδηση να έχει επιβεβαιωθεί.

Εκπρόσωπος του Σίπχολ αναφέρει ότι το περιστατικό ερευνάται χωρίς να ξεκαθαρίζει τι έχει συμβεί και για ποια πτήση πρόκειται.

«Όσοι περίμεναν στην πύλη D έπρεπε να απομακρυνθούν» αναφέρει η De Telegraaf.

Σύμφωνα με το RT, αναφορές από το εσωτερικό του αεροδρομίου κάνουν λόγο για γεγονός με «σημαντικές συνέπειες για τον πληθυσμό».

Security lock down at #schipol anyone knows what's going on at #ams #AmsterdamAirport? pic.twitter.com/Le4zEpiXn5

— Kat Wolseley (@KatWolseley) 6 Νοεμβρίου 2019