Απίστευτη δήλωση Ντόναλντ Τραμπ: «Το Αφγανιστάν είναι πιο ασφαλές από το Σικάγο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε τη Δευτέρα κατά της πόλης του Σικάγο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του εκεί.

Σε δηλώσεις που έκανε σε μια συνάντηση της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Διευθυντών, ο Τραμπ είπε ότι το Σικάγο με τα υψηλά ποσοστά δολοφονιών που καταγράφονται συγκρίνεται με το Αφγανιστάν, όπου οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πόλεμο.

«Είναι ντροπιαστικό για εμάς ως έθνος. Σε ολόκληρο τον κόσμο μιλάνε για το Σικάγο. Το Αφγανιστάν είναι ένα ασφαλές μέρος εν συγκρίσει, είναι αλήθεια» σημείωσε ο μεγιστάνας.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος καταφέρθηκε επίσης και κατά του αστυνομικού διευθυντή της αστυνομίας του Σικάγο Έντι Τζόνσον, που αρνήθηκε να παραστεί στην εκδήλωση θέλοντας να εκφράσει την αντίθεσή του στον Τραμπ, ο οποίος επισκεπτόταν για πρώτη φορά την πόλη, όπου επικρατούν οι Δημοκρατικοί, αφότου ανέλαβε καθήκοντα στις αρχές του 2017.

«Να ένας άνδρας που δεν μπήκε στον κόπο να εμφανιστεί σε μια συνάντηση αστυνομικών διευθυντών, των πλέον αξιοσέβαστων ανθρώπων στη χώρα, (που πραγματοποιήθηκε) στην πόλη του και με την παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ. Και ξέρετε γιατί; Διότι δεν κάνει τη δουλειά του» επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στον Τζόνσον.

Οι ανθρωποκτονίες στο Σικάγο το 2018 ανήλθαν σε 561, καταγράφοντας πτώση από τις 653 το 2017. Η εφημερίδα Chicago Tribune έγραψε ότι 436 ανθρωποκτονίες έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής το 2019 στην τρίτη πολυπληθέστερη πόλη των ΗΠΑ.

Η δήμαρχος του Σικάγο Λόρι Λάιτφουτ, μια Δημοκρατική, απάντησε τον Τραμπ μέσω Twitter, γράφοντας πως δεν θα μας κάνει κριτική κάποιος που βάζει παιδιά μέσα σε κλουβιά!

1/@realDonaldTrump our city and our police department will not be lectured on our duty to “serve and protect” by someone who puts children in cages. https://t.co/NDyF6d76aa

— Lori Lightfoot (@LightfootForChi) 28 Οκτωβρίου 2019