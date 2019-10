Φορτηγό της φρίκης στο Έσεξ: 31 άντρες και 8 γυναίκες οι νεκροί που πέθαναν από το κρύο

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η ταυτοποίηση των 39 πτωμάτων που βρέθηκαν μέσα σε φορτηγό στο Έσεξ, στη Μεγάλη Βρετανία.

Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι οι 39 άνθρωποι που βρήκαν τραγικό θάνατο ήταν 31 άντρες και 8 γυναίκες.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Telegraph, το πτώμα που αρχικά θεωρήθηκε ότι ανήκει σε έφηβο ήταν τελικά νεαρή γυναίκα.

Η πρεσβεία της Κίνας στο Λονδίνο εξέφρασε «μεγάλη λύπη» για τις πληροφορίες ότι η αστυνομία εντόπισε τα πτώματα 39 Κινέζων σε ένα φορτηγό.

«Διαβάσαμε με μεγάλη λύπη τις πληροφορίες για τον θάνατο 39 ανθρώπων στο Έσεξ, στην Αγγλία», ανέφερε η πρεσβεία. «Είμαστε σε στενή επαφή με τη βρετανική αστυνομία για διευκρινίσεις και επαλήθευση των σχετικών πληροφοριών».

Νωρίτερα, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε, σε μήνυμα που ανήρτησε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Weibo, ότι υπάλληλοι της κινεζικής πρεσβείας στη Βρετανία μεταβαίνουν στο σημείο κοντά στο Λονδίνο όπου βρίσκεται το φορτηγό στο οποίο βρέθηκαν τα πτώματα 39 Κινέζων προκειμένου να προχωρήσουν σε επαληθεύσεις.

Η βρετανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως οι νεκροί που βρέθηκαν στο φορτηγό ήταν Κινέζοι.

Chinese FM is confirming the news of 39 Chinese nationals allegedly found dead in an Essex lorry. FM says nothing could be released as of now. pic.twitter.com/hs5kfIbPCC

— Global Times (@globaltimesnews) October 24, 2019