Θλιβερή παραδοχή από Πεκίνο: «Κινέζοι οι 39 νεκροί του φορτηγού στο Έσεξ»

Όλο και περισσότερες πληροφορίες βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το φορτηγό της φρίκης στο Έσεξ που είχε μέσα 39 πτώματα.

Σήμερα 24 Οκτωβρίου, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας επιβεβαίωσε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι 39 άνθρωποι που βρέθηκαν νεκροί στο κοντέινερ ενός φορτηγού κοντά στο Λονδίνο ήταν Κινέζοι, ανέφερε σε ένα tweet η Global Times.

Η εφημερίδα, την οποία εκδίδει η Λαϊκή Ημερησία, επίσημη εφημερίδα του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, ανέφερε πως το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στην εφημερίδα πως «δεν μπορεί να μεταδοθεί τίποτα τώρα».

Η βρετανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως οι νεκροί που βρέθηκαν στο φορτηγό ήταν Κινέζοι.

Chinese FM is confirming the news of 39 Chinese nationals allegedly found dead in an Essex lorry. FM says nothing could be released as of now. pic.twitter.com/hs5kfIbPCC

— Global Times (@globaltimesnews) October 24, 2019