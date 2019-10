Brexit: Λευκός καπνός στις Βρυξέλλες, κατέληξαν σε συμφωνία Βρετανία και ΕΕ

Σε συμφωνία για το Brexit κατέληξαν Βρετανία και ΕΕ στις Βρυξέλλες, στο παρά πέντε της εκπνοής του χρόνου για την αποχώρηση της χώρας από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Την είδηση ανακοίνωσαν πρώτα Ευρωπαίοι διπλωμάτες και ακολούθως, όπως μεταδίδει το Reuters, τοποθετήθηκαν τόσο ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ όσο και ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

???????????????????? Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9

