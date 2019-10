Οι τρεις επιστήμονες που κέρδισαν το Νόμπελ Ιατρικής για το 2019

Σε τρεις επιστήμονες δόθηκε το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής 2019, για τις ανακαλύψεις τους επάνω στον τρόπο που τα κύτταρα αισθάνονται και προσαρμόζονται στη διαθεσιμότητα οξυγόνου. Ο λόγος για τους Γουίλιαμ Κέιλιν, Πίτερ Ράτκλιφ και Γκρεγκ Σεμέντσα.

Η Σουηδική Ακαδημία επισήμανε, ότι, αν και είναι γνωστό από καιρό ότι το οξυγόνο είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της ζωής, οι μοριακοί μηχανισμοί που υποστηρίζουν τον ακριβή τρόπο προσαρμογής των κυττάρων, όταν η παροχή του είτε υποχωρεί, είτε αυξάνεται, αποτελούσε μυστήριο. Τουλάχιστον μέχρι να έρθουν οι τρεις βραβευθέντες και να ρίξουν φως.

«Οι φετινοί βραβευθέντες αποκάλυψαν τον μηχανισμό μιας από τις πιο ουσιαστικές προσαρμοστικές διαδικασίες της ζωής», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η επιτροπή απονομής των Νόμπελ στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα.

Αυτό που πέτυχαν είναι να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η δραστηριότητα των γονιδίων ρυθμίζεται ως απόκριση στα διαφορετικά επίπεδα οξυγόνου, κάτι που τους χάρισε και το χρηματικό έπαθλο των 9 εκατ. κορόνες (κάτι παραπάνω από 900 χιλιάδες δολάρια), που προβλέπεται για το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019