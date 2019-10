Οι Κούρδοι της Συρίας φοβούνται επανεμφάνιση του ISIS στην περιοχή

Σε προειδοποίηση πως μια τουρκική στρατιωτική εισβολή στη βόρεια Συρία, η οποία φαίνεται πως επίκειται έπειτα από τις σχετικές ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου, θα επιφέρει μια μείζονα επανεμφάνιση της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, προχώρησαν σήμερα οι Κούρδοι της ταλαιπωρημένης από τον πόλεμο χώρας. Επίσης, ανακοίνωσαν πως οι δυνάμεις των ΗΠΑ άρχισαν σήμερα να αποσύρονται από τις περιοχές κοντά στα τουρκικά σύνορα.

Μια τουρκική στρατιωτική επιχείρηση θα ακύρωνε χρόνια καρποφόρων μαχών των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), συμμαχίας Κουρδων και Αράβων μαχητών, εναντίον του ISIS και θα επέτρεπε στους αρχηγούς της οργάνωσης, που βρίσκονται ακόμη στη ζωή, να βγουν από την κρυψώνα τους, εξήγησαν οι SDF σε ανακοίνωση που εξέδωσαν.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους και απέσυραν τις δυνάμεις τους από τις περιοχές στα σύνορα με την Τουρκία και η Τουρκία ετοιμάζεται τώρα για μια επιχείρηση εισβολής στη βόρεια και ανατολική Συρία», αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση των SDF, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Την πληροφορία για την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τις θέσεις-κλειδί, Ρας αλ-Αΐν και Ταλ Αμπιάντ, επιβεβαίωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε αργά χθες, πως η Τουρκία θα προχωρήσει σύντομα στη στρατιωτική επιχείρηση που σχεδιάζει από καιρό στη Βόρεια και την Ανατολική Συρία, για να δημουργήσει αυτό που αποκαλεί «ασφαλή ζώνη» και πρόσθεσε πως οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα στηρίξουν την επιχείρηση αυτή ούτε θα εμπλακούν σ' αυτή.

Παράλληλα, η Τουρκία εμφανίζεται αποφασισμένη να καθαρίσει τα σύνορά της με τη Συρία από τους μαχητές και να εγγυηθεί την ασφάλεια της γειτονικής της χώρας, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Από την έναρξη της κρίσης στη Συρία, υποστηρίζαμε την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο εξής. Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τη δική μας ασφάλεια, καθαρίζοντας την περιοχή αυτή από τους τρομοκράτες. Θα συμβάλουμε στην ειρήνη και την σταθερότητα στη Συρία», τόνισε ο Τσαβούσογλου σε μήνυμά του στο Twitter.

Have supported the territorial integrity of #Syria since the beginning of the crisis and will continue to do so. Determined to ensure survivability and security of #Turkey by clearing the region from terrorists. Will contribute to bringing safety,peace&stability to Syria.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 7, 2019