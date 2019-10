Χόνγκ Κονγκ: Σε κρίσιμη κατάσταση ο τραυματίας από σφαίρα αστυνομικού

Η ΕΕ απηύθυνε σήμερα έκκληση για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση στο Χονγκ Κονγκ, όπου ένας διαδηλωτής τραυματίστηκε από σφαίρα που έπεσε από την αστυνομία κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας κινητοποιήσεων στην πρώην βρετανική αποικία, οι οποίες έγιναν με αφορμή την 70η επέτειο από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να υπογραμμίζει ότι ο διάλογος, η αποκλιμάκωση και η αυτοσυγκράτηση είναι ο μόνος τρόπος για να προχωράμε», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ένας διαδηλωτής τραυματίστηκε σήμερα στο στήθος από σφαίρα που έριξε ένας αστυνομικός, η ομάδα του οποίου δέχθηκε επίθεση από τους διαδηλωτές κατά τη διάρκεια βίαιων συγκρούσεων που ξέσπασαν ανάμεσα σε διαδηλωτές και τις δυνάμεις της τάξης σε συνοικία του Χονγκ Κονγκ.

«Ένας αστυνομικός πυροβόλησε με το όπλο του αφού δέχθηκε επίθεση και ένας διαδηλωτής τραυματίστηκε στο στήθος στην συνοικία Τσουέν Ουάν», δήλωσε πηγή της αστυνομίας, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ο διαδηλωτής που τραυματίστηκε δέχθηκε επιτόπου τις πρώτες βοήθειες και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Princess Margaret.

Εκπρόσωπος της αρχής των νοσοκομείων του Χονγκ Κονγκ δήλωσε ότι 15 τραυματίες εισήχθησαν στο νοσοκομείο μετά τις σημερινές διαδηλώσεις, μεταξύ των οποίων βρίσκεται ένας που νοσηλεύεται στο Princess Margaret και είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Ωστόσο η εκπρόσωπος της αρχής αυτής δεν διευκρίνισε αν πρόκειται για τον διαδηλωτή που τραυματίστηκε στο στήθος από σφαίρα αστυνομικού.

Αυτός τραυματίστηκε κοντά στην Οδό Χόι Πα στην Τσουέν Ουάν, μια συνοικία στην οποία σημειώθηκαν σήμερα βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία.

Η σκηνή του τραυματισμού του γυρίστηκε σε δύο βίντεο, τα οποία αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε αυτά φαίνονται λίγοι αστυνομικοί με στολές των δυνάμεων αντιμετώπισης των ταραχών να βρίσκονται αντιμέτωποι με 12 διαδηλωτές με καλυμμένα τα πρόσωπα, ορισμένοι από τους οποίους χρησιμοποιούν ομπρέλες και μεταλλικές ράβδους για να χτυπήσουν τους αστυνομικούς.

Επίσης φαίνεται ένας αστυνομικός να τρέχει με το υπηρεσιακό του όπλο στο χέρι, να κλωτσάει έναν διαδηλωτή, προτού πυροβολήσει εξ επαφής έναν διαδηλωτή που κρατάει μια σιδερένια ράβδο στο χέρι.

Ο διαδηλωτής που τραυματίστηκε παραπατάει προς τα πίσω και πέφτει κάτω πάνω σε έναν αστυνομικό που βρίσκεται στο έδαφος, ενώ οι άλλοι διαδηλωτές φεύγουν τρέχοντας.

Στη συνέχεια φθάνουν εκεί ασθενοφόρα και νοσηλευτές βάζουν τον άνδρα, ο οποίος έχει χάσει τις αισθήσεις του, με φορείο μέσα σε ένα από αυτά και αναχωρούν.

Hong Kong police fired at an 18-year-old boy less than one meter away. #HongKong pic.twitter.com/dLg4p1KC1m

— ihgrmc77 (@Yeoona_) 1 Οκτωβρίου 2019