Σκότωσε τη γυναίκα και 4 παιδιά και κρατούσε για εβδομάδες τα πτώματα κρυμμένα

Ένα τροχαίο ξετύλιξε το κουβάρι της ανατριχιαστικής υπόθεσης της δολοφονίας μίας γυναίκας και 4 παιδιών από τον σύζυγό της. Η δικαίωση των νεκρών άργησε 6 εβδομάδες αλλά ήλθε, δίνοντας τέλος στην αγωνία των συγγενών τους.

Η αστυνομία των ΗΠΑ κλήθηκε την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου σε κεντρικό δρόμο προς την περιοχή της Τζόρτζια για ένα τροχαίο. Ωστόσο, στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου... υπήρχε ένα πτώμα, αναγκάζοντας τον 38χρονο οδηγό που τράκαρε να ομολογήσει τη δολοφονία της γυναίκας του και των 4 παιδιών της

Ο Μάικλ Γουέιν Τζόουνς, αργότερα, προθυμοποιήθηκε να οδηγήσει τους αστυνομικούς στο σημείο που ήταν τα υπόλοιπα 4 πτώματα, των ανήλικων παιδιών.

Η σύζυγός του, Κάσεϊ Τζόουνς δηλώθηκε αγνοουμένη το περασμένο Σάββατο καθώς η οικογένεια της δεν είχε καμία επαφή μαζί της ή με τα παιδιά της, για 6 ολόκληρες εβδομάδες.

Η μητέρα της Τζόουνς, σύμφωνα με τα αρχεία της αστυνομίας, δήλωσε στους αστυνομικούς πως φοβόταν ότι ο σύζυγος της κόρης της, Μάικλ, πιθανότατα οφείλεται για την εξαφάνισή τους.

Οι Κάμερον, 10 ετών, Πρέστον, 5 ετών, Μερκάλι, 2 ετών και Αιγιάνα ενός έτους ήταν τα τέσσερα παιδιά που βρέθηκαν νεκρά. Η Κάμερον και ο Πρέστον δεν ήταν βιολογικά παιδιά του Μάικλ.

Mετά την έναρξη της έρευνας, οι αρχές οδηγήθηκαν στην τελευταία γνωστή διεύθυνση της οικογένειας στο Σάμερφιλντ, που βρίσκεται αρκετά κοντά στο σημείο που έγινε το τροχαίο.

Το σπίτι φαινόταν εγκαταλειμμένο εδώ και εβδομάδες και επικρατούσε «μια άσχημη οσμή αποσύνθεσης», σύμφωνα με τα αρχεία της αστυνομίας. Για αυτό και μετά από έρευνες, θεωρήθηκε η σκηνή του εγκλήματος.

Βάσει των στοιχείων και της ανάκρισης του Μάικλ Τζόουνς, οι αρχές πιστεύουν πως σκότωσε τα θύματα στο σπίτι τους και στη συνέχεια τα έκρυψε στο αυτοκίνητό του για 6 εβδομάδες, πριν προσπαθήσει να μεταφέρει τα άψυχα σώματά τους στην Τζόρτζια.

The @MCSOFlorida is investigating the death of 33-year-old Casei Jones. Jones’ husband, Michael Waye Jones Jr. has also been located in Georgia and is currently being questioned. At this time, a warrant has been issued for his arrest for 2nd Degree Homicide. pic.twitter.com/GpH66cLEB9

— Julia Laude (@JuliaMaeLaude) September 16, 2019