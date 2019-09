Ο Τζάστιν Τριντό απολογείται για τη «ρατσιστική» εμφάνισή του σε φωτογραφία από το παρελθόν

Συγγνώμη ζήτησε ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό για μία φωτογραφία του από το 2001 που τον δείχνει βαμμένο μαύρο για ένα πάρτι με θέμα «Χίλιες και μια νύχτες», την οποία δημοσιοποίησε το περιοδικό ΤΙΜΕ.

Η φωτογραφία είναι από την επετηρίδα του ιδιωτικού σχολείου, στο οποίο δίδασκε τότε.

Ο Τριντό παραδέχθηκε πως είχε βαφτεί μαύρος για να τραγουδήσει το «Day-O», ένα παραδοσιακό τραγούδι από τη Τζαμάικα που τραγουδούσε ο Αφροαμερικανός Χάρι Μπελαφόντε.

Η φωτογραφία προκάλεσε σάλο και αναταραχή στην προεκλογική περίοδο που διανύει ο Καναδάς, με τις εκλογές να είναι προγραμματισμένες σε πέντε εβδομάδες, στις 21 Οκτωβρίου.

Ο Καναδός πρωθυπουργός παραδέχθηκε πως είναι ο ίδιος στη φωτογραφία, στην οποία φαίνεται να έχει βάψει μαύρο το πρόσωπο, τον λαιμό και τα χέρια του. «Δεν θα έπρεπε να το έχω κάνει. Θα έπρεπε να έχω σκεφτεί καλύτερα αλλά δεν το έκανα και λυπάμαι ειλικρινά» τόνισε.

Κατά τη διάρκεια της δήλωσής του, την οποία έκανε μέσα από το αεροπλάνο του στο Χάλιφαξ, ο Τριντό ρωτήθηκε επανειλημμένως από τους δημοσιογράφους εάν θα παραιτηθεί, ερώτηση στην οποία απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα. «Αναλαμβάνω την ευθύνη για την απόφασή μου να το κάνω αυτό. Δεν θα έπρεπε να το έχω κάνει, θα έπρεπε να το έχω σκεφτεί καλύτερα. Ήταν κάτι που δεν μου είχε φανεί τότε ρατσιστικό, αλλά τώρα αναγνωρίζω πως είναι και ζητώ συγγνώμη».

Ερωτηθείς τι θα πει σε μέλη του προσωπικού του που ανήκουν σε μειονότητες, ο Τριντό απάντησε «έχω να κάνω πολλά τηλεφωνήματα σε φίλους και συναδέλφους απόψε, και θα έχω πολλά περισσότερα να κάνω».

Όπως σημειώνει το ΤΙΜΕ, τουλάχιστον επτά από τους 35 υπουργούς του Τριντό προέρχονται από μειονότητες.

«Εργαζόμουν σε όλη τη ζωή μου για τη δημιουργία ευκαιριών για τους ανθρώπους και μάχομαι κατά του ρατσισμού. Μπορώ μόνο να σταθώ εδώ και να πω πως έκανα ένα λάθος όταν ήμουν νεότερος, κι εύχομαι να μην το είχα κάνει» συνέχισε.

Οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν εάν υπάρχουν κι άλλες τέτοιου είδους φωτογραφίες ή στιγμές και ο Τριντό απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Το θέμα είναι πως πάντα ήμουν - και το γνωρίζετε αυτό - πιο ενθουσιώδης με τα ντυσίματα από ό,τι θα ήταν πρέπον».

Πριν τη δήλωση του Τριντό, το Εθνικό Συμβούλιο των Καναδών Μουσουλμάνων είχε εκδώσει ανακοίνωση καλώντας τον να απολογηθεί και στη συνέχεια τον ευχαρίστησαν για την απολογία του.

The National Council of Canadian Muslims thanks the Prime Minister for his apology. @nccm called for the PM to apologize after the release of the photo. #Cdnpoli

— Farah Nasser (@FarahNasser) September 19, 2019