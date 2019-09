Brexit: Ο Μπόρις Τζόνσον έχανε και η Μέι το... διασκέδαζε

Μπορεί το Brexit να αποτελεί «καυτή πατάτα» για όποιον αναλαμβάνει τα ηνία της Μεγάλης Βρετανίας... ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι που πλέον το διασκεδάζουν.

Ο λόγος για την Τερέζα Μέι, η οποία σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου στο βρετανικό κοινοβούλιο, έδειχνε πιο χαλαρή και χαμογελαστή από ποτέ...

Αυτός που έδειχνε πιο βαρύς από ποτέ ήταν...ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος είδε την κυβέρνηση του να χάνει πανηγυρικά στην ψηφοφορία που δρομολογεί την έγκριση σήμερα Τετάρτη του νομοσχεδίου με σκοπό την αποτροπή του Brexit χωρίς συμφωνία.

Ο Μπόρις Τζόνσον προσπάθησε να πείσει το βρετανικό κοινοβούλιο για ένα ισχυρό Brexit χωρίς συμφωνία με την ΕΕ, ωστόσο, δεν τα κατάφερε με το Twitter να οργιάζει με τα αποσπάσματα που έδειχναν την Τερέζα Μέι να χαμογελάει.

«Φαίνεται πως είχε καλύτερο βράδυ από τον Μπόρις Τζόνσον», «Δεν δείχνει και πολύ στενοχωρημένη», «Η Τερέζα Μέι όταν ο Μπόρις Τζόνσον έχανε» και «Το χαμόγελο της τα λέει όλα» είναι κάποια από τα χιλιάδες σχόλια που γράφτηκαν στο twitter.

Δεν ήταν λίγοι και εκείνοι που μίλησαν για τη μεγάλη της επιστροφή στην εξουσία καθώς και την συμβολική της κίνηση να κάτσει δίπλα στον «Πατέρα του Κοινοβουλίου», Κεν Κλαρκ.

Μάλιστα, η Μέι «έσκασε« στα γέλια όταν ο Μπόρις Τζόνσον ανέφερε ότι το πρότυπο του είναι ο Κεν Κλαρκ.

Να σημειωθεί ότι ο Μπόρις Τζόνσον ηττήθηκe στην ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων επί του σχεδίου νόμου για την αποτροπή της αποχώρησης χωρίς συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που εξώθησε τον πρωθυπουργό να ανακοινώσει ότι θα ζητήσει σήμερα να προκηρυχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

....no doubt many of you did not share my love and admiration for Mrs Thatcher but she would never have colluded with Berlin against her own country, unlike this smirking liar ????#TheresaMay #BrexitBetrayal pic.twitter.com/M6ZKYOoRNo

— Leigh Sadler (@Sadler08) September 4, 2019