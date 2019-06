Ισχυρή έκρηξη σε γραμμή παραγωγής ΤΝΤ στη Ρωσία

Ισχυρή έκρηξη έγινε σε μία γραμμή παραγωγής τρινιτροτολουολίου στη Ρωσία, σε εργοστάσιο Κρίσταλ στην πόλη Ντζερζίνσκ της περιοχής Νίζνι Νόβγκοροντ, σύμφωνα με εκπρόσωπο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η έκρηξη, όπως μεταδίδει το RT, προκλήθηκε από πρόβλημα στην διαδικασία παραγωγής, ενώ υπάρχει κίνδυνος κι άλλων εκρήξεων, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

Το RT κάνει λόγο για δύο τραυματίες ενώ το εργοστάσιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ισοπεδώθηκε.

Danger of new explosions at the plant in #Dzerzhinsk, Russia persistshttps://t.co/07cHJgNahepic.twitter.com/nPnQbc4WDL

— RT (@RT_com) 1 June 2019