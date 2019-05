Άνδρας πιάνει αγοράκι τη στιγμή που πέφτει από τον πέμπτο όροφο

Ένα απίστευτο περιστατικό κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε πόλη της Βορειοδυτικής Κίνας. Όπως μπορεί να δει κανείς στο βίντεο ένας άνδρας που έχει μόλις παρκάρει, βγαίνει από το αυτοκίνητό του και κατευθύνεται προς το πεζοδρόμιο κοιτάζοντας προς τα επάνω, σαν κάτι να περιμένει πως θα συμβεί.

Αυτό που ακολουθεί είναι πραγματικά συγκλονιστικό.

Ένα αγοράκι, δυόμιση ετών, είχε βουτήξει στο κενό από παράθυρο διαμερίσματος του πέμπτου ορόφου. Η αντίδρασή του άνδρα ήταν αστραπιαία και σωτήρια, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια: Τρέχει και προσπαθεί να πιάσει το παιδί. Το μωρό πέφτει πάνω του και τον ρίχνει κάτω. Για κάποια δευτερόλεπτα, ο 28χρονος και το μωρό παραμένουν ασάλευτοι στην άσφαλτο.

Ωστόσο, ως εκ θαύματος, και οι δύο γλίτωσαν με ελαφρά τραύματα.

Man catches a 2YO boy as he falls from a 5th floor window in China. Breaking the baby’s fall the man knocked himself out cold. Both the child and the man suffered minor injuries and are doing great. #Hero #Amazing pic.twitter.com/iwn14Bju0x

— RT (@RT_com) 28 Μαΐου 2019