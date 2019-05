Αίγυπτος: Ξένοι τουρίστες οι περισσότεροι από τους 14 τραυματίες

Η έκρηξη που έγινε κοντά σε τουριστικό λεωφορείο και σε μικρή απόσταση από την περιοχή των Πυραμίδων της Γκίζας, είχε ως συνέπεια τον τραυματισμό τουλάχιστον 14 ανθρώπων, σύμφωνα με δύο πηγές της ασφάλειας.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι περισσότεροι από τους τραυματίες είναι ξένοι τουρίστες.

Μία πηγή ασφάλειας δήλωσε ότι μεταξύ των τραυματιών, συμπεριλαμβάνονται και τουρίστες από τη Νότια Αφρική.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα από την έκρηξη της βόμβας.

Ένας μάρτυρας, ο Μοχάμεντ ελ-Μαντούχ δήλωσε στο Reuters ότι άκουσε «μία πολύ δυνατή έκρηξη» καθώς είχε εγκλωβιστεί σε μποτιλιάρισμα οχημάτων, κοντά στην περιοχή της έκρηξης.

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ένα λεωφορείο με σπασμένα παράθυρα και κατεστραμμένα αντικείμενα σε έναν δρόμο, σε μικρή απόσταση από ένα τοιχίο, στο οποίο υπήρχε μια τρύπα.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, τρεις τουρίστες από το Βιετνάμ κι ένας οδηγός τουριστών από την Αίγυπτο σκοτώθηκαν κι άλλοι τουλάχιστον δέκα τουρίστες τραυματίστηκαν από την έκρηξη βόμβας που είχε παγιδευτεί σε δρόμο, πλήττοντας το τουριστικό λεωφορείο που τους μετέφερε, σε απόσταση μικρότερη των τεσσάρων χιλιομέτρων από τις Πυραμίδες της Γκίζας.

#BREAKING VIDEO- Activists posted pictures and videos on social media sites, documenting the injuries of some passengers and damage to the bus. pic.twitter.com/EovMU0BdVQ

— EHA News (@eha_news) 19 Μαΐου 2019