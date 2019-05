Αίγυπτος: Έκρηξη σε τουριστικό λεωφορείο

Στόχος έκρηξης έγινε τουριστικό λεωφορείο κοντά στο νέο μουσείο στην περιοχή των Πυραμίδων της Αιγύπτου, σύμφωνα με δύο πηγές ασφάλειας.

Δεν δημοσιοποιήθηκαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θύματα ή τραυματίες, ενώ μερικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιοποίησαν φωτογραφίες από το λεωφορείο που έχει υποστεί καταστροφές, αλλά και τραυματισμένους τουρίστες.

Νέες πληροφορίες αναφέρουν τουλάχιστον 14 τραυματίες από την έκρηξη. Οι ίδιες πηγές δηλώνουν ότι οι περισσότεροι από τους τραυματίες είναι ξένοι τουρίστες, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Al-Arabiya μετέδωσε ότι η έκρηξη έγινε μπροστά από το Μουσείο της Αιγύπτου (Grand Egyptian Museum).

