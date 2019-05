Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης σε τέμενος στο Πακιστάν

Στο αίμα βάφτηκε χθες, λίγο μετά την έναρξη του Ραμαζανιού, το τέμενος των Σούφι Data Darbar στη Λαχώρη του Πακιστάν, όπου δέκα άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο από έκρηξη βόμβας με στόχο την πακιστανική αστυνομία.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τις κινήσεις ενός άνδρα, που εκτιμάται πως είναι πιθανό να εμπλέκεται στη βομβιστική επίθεση, καθώς και την τρομακτική στιγμή της έκρηξης.

Από το χτύπημα τραυματίστηκαν τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι.

#DataDarbar Eyewitness account of #LahoreTerrorAttack at #Datadarbar taken seconds after the incident. At least 8 dead 25 injured

