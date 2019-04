Η στρατηγική «Δούρειος Ίππος» για σαμποτάζ εκ των έσω στο Ευρωκοινοβούλιο

Να εκλεγούν στις ευρωεκλογές επιδιώκουν οι Brexiteers- εάν τελικά συμμετάσχει και η Βρετανία σε αυτές- με σκοπό να καταλάβουν έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να σαμποτάρουν εκ των έσω την λειτουργία του, ακολουθώντας στρατηγική «Δούρειου Ίππου».

«Εάν παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντίθετα με την δημοκρατικά εκπεφρασμένη βούλησή μας, διότι ορισμένοι στη Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζουν ότι θα αλλάξουμε γνώμη... Θα το μετανιώσουν» δήλωσε ο ευρωφοβικός βουλευτής των Τόρις Μαρκ Φρανσουά, ο οποίος και βάφτισε «Δούρειο Ίππο» την στρατηγική που σχεδιάζουν να εφαρμόσουν οι ομοϊδεάτες του συντηρητικοί στο Ευρωκοινοβούλιο παραπέμποντας στην άλωση της Τροίας.

«Θα γίνουμε ο Δούρειος Ίππος στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα οδηγήσουμε σε αποτυχία τις απόπειρές τους να συνεχίσουν ένα πιο φεντεραλιστικό σχέδιο» για την Ένωση, προειδοποίησε ο Μαρκ Φρανσουά κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου υποστηρικτών του Brexit στο Λονδίνο, την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν σήμερα κατά την διάρκεια της έκτακτης ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής το αίτημα για νέα παράταση στην έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Τερέζα Μέι ζητεί παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου, έπειτα και από την τρίτη απόρριψη της συμφωνίας της από την Βουλή των Κοινοτήτων. Όμως, η αναβολή αυτή θα σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα λάβει μέρος στις ευρωεκλογές, ακόμη και αν η βρετανική κυβέρνηση έχει διαβεβαιώσει ότι πρόθεσή της είναι να αποχωρήσει από την Ένωση με συμφωνία στις 22 Μαΐου, πράγμα που θα της επιτρέψει να ακυρώσει την ψηφοφορία.

Αλλά, για τον Μαρκ Φρανσουά, οι 27 «πρέπει να βάλουν στο μυαλό τους όλες αυτές τις ενοχλητικές αλήθειες πριν λάβουν την απόφαση για την αναβολή», προειδοποίησε.

Αυτές οι «ενοχλητικές αλήθειες», όπως σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, επισημάνθηκαν αρχικά από το Τζέικομπ Ρις-Μογκ, άλλον hard core Brexiteer των Τόρις.

«Αν μία μακρά παράταση μας παγιδέψει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να γίνουμε ανυπόφοροι», έγραψε στο Twitter την περασμένη εβδομάδα, την ώρα που η Τερέζα Μέι απευθυνόταν προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ για να του ζητήσει αναβολή και την αποφυγή εξόδου χωρίς συμφωνία στις 12 Απριλίου.

Ο Τζέικομπ Ρις-Μογκ υποσχέθηκε βρετανικά βέτο «επί οποιασδήποτε αύξησης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού», «παρεμπόδισης της δημιουργίας υποτιθέμενου ευρωπαϊκού στρατού» και «αποκλεισμό των σχεδίων του Εμανουέλ Μακρόν» για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Το μήνυμά του προκάλεσε αντιδράσεις. Ο Γκι Φερχόφστατ, υπεύθυνος για το Brexit στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επανέλαβε στο Twitter την προειδοποίηση που διατύπωσε στο κοινοβούλιο: «Όσοι έχουν την τάση να παρατείνουν ακόμη το σάγκα του Brexit, το μόνο που έχω να τους πω είναι "προσέξτε τι θέλετε"».

For those in the EU who may be tempted to further extend the #Brexit saga, I can only say, be careful what you wish for. ???????? https://t.co/wVmdxQubgj

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 5 April 2019