Άλτμαϊερ: «Σημείο καμπής» ενδεχόμενη απόρριψη του Brexit χωρίς συμφωνία

Την ελπίδα οι Βρετανοί βουλευτές να ψηφίσουν σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία κατά ενδεχόμενου Brexit χωρίς συμφωνία εξέφρασε ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας Πέτερ Άλτμαϊερ, μετά τη χθεσινοβραδινή απόρριψη της συμφωνίας της Τερέζα Μέι από τη Βουλή των Κοινοτήτων.

«Έπειτα από αποφασιστικές συζητήσεις και ψηφοφορίες η σημερινή ημέρα ίσως αποτελέσει σημείο καμπής» προειδοποίησε ο Άλτμαϊερ στον λογαριασμό του στο Twitter, μία ημέρα αφού το βρετανικό κοινοβούλιο απέρριψε για δεύτερη φορά τη συμφωνία αποχώρησης της χώρας από την ΕΕ.

Good morning UK & Europe! After divisive debates & votes, today can become a turning point: Rejecting No-deal-Brexit by a large cross-party majority will unite millions in the UK ???????? & in Europe. Will create hope & solidarity. Whatever you finally decide. Good luck dear friends!

— Peter Altmaier (@peteraltmaier) 13 March 2019