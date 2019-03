Σε καραντίνα 100 επιβάτες με ναυτία, βήχα και διάρροια στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ

Συναγερμός έχει σημάνει στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ, στο Λονδίνο, όπου δεν επετράπη στους επιβάτες πτήσης της Virgin Atlantic από τα Μπαρμπέιντος να κατέβουν από το Boeing 747-400, με το οποίο είχαν ταξιδέψει, μετά την προσγείωσή του.

Το αεροσκάφος έχει σταθμεύσει σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου από εκείνη την ώρα.

Όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, γύρω από το αεροσκάφος έχουν σπεύσει ασθενοφόρα, καθώς αναφέρθηκε πως υπήρξε κάποια ασθένεια μέσα στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, περισσότεροι από εκατό επιβάτες ένιωθαν ναυτία, είχαν έντονο βήχα και διάρροια και έμειναν σε «καραντίνα».

Την είδηση της ασθένειας επιβατών επιβεβαίωσε και η Virgin Atlantic.

ALERT Virgin Atlantic #VS610 parked at remote area after landing at Gatwick due to a serious medical emergency https://t.co/GDCJGGyTwU

Currently been stuck on plane at #gatwick for 90 mins due to sickness on board! Now told we are being taken to a holding centre to be assessed! pic.twitter.com/qXU6GdL75Y

— Trevor Wilson (@trevwilson19) 6 March 2019