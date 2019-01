Ημέρες δόξας για τον αυτοκαταστρεφόμενο πίνακα του Μπάνκσι

Ο πίνακας του Βρετανού καλλιτέχνη Banksy, τμήμα του οποίου αυτοκαταστράφηκε κατά τη διάρκεια μιας δημοπρασίας τον Οκτώβριο, θα εκτεθεί για έναν μήνα στη Γερμανία, από την 5η Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε το μουσείο Frieder Burda του Μπάντεν-Μπάντεν.

Το έργο, τμήμα του οποίου σκίστηκε σε λεπτές λωρίδες, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό, έπειτα από αυτό το περιστατικό στο Sotheby’s, σημειώνει το μουσείο σε ένα δελτίου τύπου, που εξέδωσε σήμερα.

Ο πίνακας «Love is in the bin» (Η αγάπη είναι στο καλάθι των αχρήστων) θα εκτίθεται έως την 3η Μαρτίου.

«Αναμένουμε ότι το ενδιαφέρον θα είναι μεγάλο ιδίως μεταξύ των νέων και των θαυμαστών του Μπάνκσι» υπογράμμισε ο Χένινγκ Στσάπερ, ο διευθυντής του μουσείου, για τον οποίο το έργο αυτό πρέπει να αποτελέσει μέρος του «συνεχούς εκδημοκρατισμού της τέχνης».