Ο τενόρος που έχασε τα μπροστινά του δόντια ζητάει την οικονομική στήριξη του κόσμου

Ο Taylor Fawcett είναι ένας επίδοξος τενόρος από τον Καναδά ο οποίος έχει σοβαρό πρόβλημα: του λείπουν τα τρία μπροστινά δόντια, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες στη δουλειά του.

Η περιπέτειά του ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο όταν την ώρα που περίμενε στη στάση το λεωφορείο για να επιστρέψει σπίτι του, αισθάνθηκε αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του και σωριάστηκε στο έδαφος.

«Όταν άνοιξα τα μάτια μου ήμουν με το πρόσωπο στο πεζοδρόμιο. Άρχισα να ψάχνω με τη γλώσσα μου και διαπίστωσα ότι τα τρία μπροστινά μου δόντια έλειπαν. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που λιποθύμησα», δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό του Έντμοντον. «Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω το χρόνο και να βάλω τα δόντια στη θέση τους. Για το λόγο αυτό θα εστιάσω στο να βρω λύση για να διορθώσω την κατάσταση», προσθέτει.

Έχοντας ολοκληρώσει το πρώτο έτος του μεταπτυχιακού του στο πανεπιστήμιο της Βικτώρια, αποφάσισε να διακόψει προσωρινά τις σπουδές του ώστε να υποβληθεί σε επέμβαση αποκατάστασης.

Από τη στιγμή που δεν διαθέτει ιατρική ασφάλεια, το κόστος της επέμβασης είναι πολύ υψηλό καθώς ανέρχεται στα 15.000 δολάρια. Με πρωτοβουλία της συντρόφου του, ωστόσο, ξεκίνησε μια καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων στο GoFundMe και μέσα σε ένα μήνα κατάφερε να μαζέψει κάτι παραπάνω από 12.500 δολάρια.

«Ήμουν διστακτικός στην αρχή. Είναι κάπως δύσκολο να το κάνουμε, αλλά είμαι πραγματικά χαρούμενος που το προχωρήσαμε. Είναι τόσο συγκινητική η ανταπόκριση και η βοήθεια του κόσμου», σημειώνει. Στο πλαίσιο της καμπάνιας κυκλοφόρησε μια σπέσιαλ εκδοχή του διαχρονικού Χριστουγεννιάτικου παιδικού τραγουδιού «All I Want for Christmas Is My Two Front Teeth», αλλάζοντας κάποιους στίχους.

Τις προσεχείς ημέρες ετοιμάζεται να κάνει το πρώτο του χειρουργείο και ευελπιστεί ότι μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2019 θα έχει βρει τον παλιό, καλό εαυτό του ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στις σπουδές του. Προς το παρόν, όπως λέει, «φοράω μασελάκι με ψεύτικα δόντια. Με βοηθά να δείχνω και να ακούγομαι πιο φυσιολογικός».