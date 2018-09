Το τεράστιο φίδι που έπεσε από τη σοφίτα τρομοκράτησε το ζευγάρι

Η σοφίτα στο σπίτι του ζεύγους Χόουπ, στο Στόκινγκφορντ της αγγλικής κωμόπολης Νούνιτον, έκρυβε μια τρομακτική έκπληξη.

Το απόγευμα της Παρασκευής 21 Σεπτεμβρίου ο Στίβεν και η Ανέτ Χόουπ είδαν να πέφτει από την καταπακτή της σοφίτας τους ένας βόας σφιγκτήρας.

«Ήταν τρομακτικό. Ανέβαινα στη σοφίτα μόνο για να ψάξω κάποιο βιβλίο», ανέφερε ο κύριος Χόουπ που τόνισε πως θα καλέσει ανθρώπους να ελέγξουν την σοφίτα «για να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν άλλα φίδια εκεί μέσα».

Ο βόας μήκους 2,1 μέτρων μεταφέρθηκε στο καταφύγιο άγριων ζώων του Γουόρικσερ. Σύμφωνα με τους ειδικούς είναι 14 χρόνων, ενώ έχει αποκτήσει και όνομα, καθώς τον αποκαλούν Λόφτι.

«Κανείς δεν έχει ιδέα πως βρέθηκε στη σοφίτα», ανέφερε ο ιδιοκτήτης του καταφυγίου, Τζοφ Γκρούκοκ για να προσθέσει: «Ίσως κάποιος να το παράτησε και εκείνο να σκαρφάλωσε εκεί».

Seven foot snake falls from attic hatch at Nuneaton home https://t.co/bkAKtSKPQM

— BBC Midlands Today (@bbcmtd) 24 Σεπτεμβρίου 2018