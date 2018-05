Οδηγός τρένου κατάφερε κάπως να… χαθεί

Πώς μπορεί ένα τρένο να χαθεί; Αυτό ρωτούσαν εμβρόντητοι οι επιβάτες, πιστεύοντας πως κάτι τέτοιο είναι πρακτικά αδύνατο για κάτι που κινείται πάνω σε ράγες και προκαθορισμένες πορείες.

Κι όμως, αυτό ακριβώς συνέβη σε τρένο της Αγγλίας, όπως επιβεβαίωσε μια επιβάτης αρχικά, πριν το γεγονός πάρει στα κοινωνικά μέσα τη μορφή χιονοστιβάδας. Η Jeni Harvey βρέθηκε «για την ώρα σε ένα χαμένο τρένο κάπου κοντά στο Pontefract», όπως έγραψε στο Twitter.

Currently on a lost train somewhere near Pontefract. We're stuck because the driver "went the wrong way." Who knew this was even possible?!

— Jeni Harvey (@Jeniharvey) 25 Μαΐου 2018