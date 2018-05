Μετά τους πυραύλους η νέα επιχειρηματική ιδέα του Έλον Μασκ είναι οι καραμέλες

Σε νέους επιχειρηματικούς τομείς ετοιμάζεται να μπει ο Έλον Μασκ. Μετά την παραγωγή επαναχρησιμοποιήσιμων πυραύλων, ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και φλογοβόλων ο mister Tesla, πρόκειται να πουλά και... καραμέλες!

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε στο Twitter ο Μασκ θα ξεκινήσει τη δημιουργία καραμελοποιίας.

I’m starting a candy company & it’s going to be amazing

— Elon Musk (@elonmusk) 5 Μαΐου 2018