Αυτοκτόνησε ο οδηγός που έριξε το όχημά του σε πλήθος στη Γερμανία

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων στην πόλη Μύνστερ στη δυτική Γερμανία, αυτοκτόνησε, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο την αστυνομία.

Μια εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας έκανε νωρίτερα λόγο για «αρκετούς νεκρούς», ενώ η εφημερίδα Bild μεταδίδει ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο περιστατικό.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρχές, οι οποίες μέσω καλούν τους πολίτες να μείνουν μακριά από το σημείο.

BREAKING UPDATE: Person who drove car into crowd in Germany took own life – police https://t.co/Q3jQHZZNum#Münster

— RT (@RT_com) 7 Απριλίου 2018