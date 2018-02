Τουλάχιστον ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες από την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στη Φλόριντα

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από επίθεση ενόπλου σε ένα λύκειο στη Φλόριντα, σύμφωνα το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπρόουαρν στη Φλόριντα, τον τοπικό αρχηγό της πυροσβεστικής και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο ένοπλος παραμένει ασύλληπτος» ανέφερε σε tweet το γραφείο του σερίφη.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο τοπικός αρχηγός της πυροσβεστικής δήλωσε στην Miami Herald ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WSVN-TV έκανε λόγο για τουλάχιστον 20 τραυματίες.

Εικόνες που μετέδωσαν τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί έδειξαν δεκάδες μαθητές να βγαίνουν τρέχοντας από το σχολείο, κάποιοι με ψηλά τα χέρια. Ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά της αστυνομίας βρίσκονται στο λύκειο Marjory Stoneman Douglas στην πόλη Πάρκλαντ, στην ανατολική ακτή της Φλόριντας.

«Παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της τρομερής κατάστασης στην κομητεία Μπρόουαρν στη Φλόριντα με αναφορές για πυροβολισμούς σε σχόλειο», ανέφερε με tweet του ο Μάρκο Ρούμπιο, γερουσιαστής της Πολιτείας.

A student at Stoneman Douglas High School says he thought it was a fire drill. https://t.co/GLGpVfjDON

