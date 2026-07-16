Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 άλλοι τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά, που δεν έχει τεθεί ακόμα υπό έλεγχο, σε ορφανοτροφείο σε προάστιο του Αλγερίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αλγερινή υπηρεσία πολιτικής προστασίας, χωρίς να διευκρινίζει την ηλικία των θυμάτων.

«Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Ίδρυμα παιδικής πρόνοιας, στην κοινότητα Μοχαμαντιά», δήλωσε η υπηρεσία σε ανακοίνωση. «Ο προσωρινός απολογισμός σε απώλειες ανθρώπινων ζωών είναι 11 νεκροί».