Ανησυχία προκάλεσαν στους θαυμαστές του οι πρόσφατες αναρτήσεις του Ιλία Μαλίνιν στο TikTok, λίγο μετά την απροσδόκητη αποτυχία του στο ελεύθερο πρόγραμμα των Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, όπως αναφέρει η nypost. Ο 21χρονος Αμερικανός πρωταθλητής του καλλιτεχνικού πατινάζ, γνωστός με το προσωνύμιο «Quad God» για τα εντυπωσιακά τετραπλά του άλματα, θεωρούταν φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα των ανδρών, ωστόσο δύο πτώσεις τον άφησαν εκτός βάθρου, καταλαμβάνοντας την όγδοη θέση.

Ο Μαλίνιν, ο οποίος είχε κερδίσει τις προηγούμενες 14 διοργανώσεις στις οποίες συμμετείχε, συμπεριλαμβανομένων δύο παγκόσμιων πρωταθλημάτων, εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένος στον πάγο και δεν έκρυψε την απογοήτευσή του. «Τα χάλασα», δήλωσε χαρακτηριστικά στο NBC, εξηγώντας ότι το μυαλό του ήταν «σκορπισμένο» εξαιτίας ενός «κατακλυσμού» προσωπικών αναμνήσεων και της τεράστιας πίεσης που ένιωθε στους πρώτους του Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι που, όπως είπε, του θόλωσε τη συγκέντρωση.

Μετά τον αγώνα, η ψυχολογική του κατάσταση φάνηκε να επιδεινώνεται, καθώς αναδημοσίευσε στον λογαριασμό του στο TikTok βίντεο με ιδιαίτερα ευάλωτα και ανησυχητικά μηνύματα. Σε ένα από αυτά αναφερόταν: «Μερικές φορές εύχομαι να μου συμβεί κάτι κακό, ώστε να μη χρειαστεί να το κάνω εγώ ο ίδιος». Σε άλλο βίντεο έγραφε: «Το μικρό σου αγόρι είναι κουρασμένο, μαμά».

Ο Μαλίνιν κοινοποίησε επίσης βίντεο από έναν λογαριασμό με την ονομασία «Healing Letters», όπου γράφονται προσωπικά μηνύματα σε ένα τετράδιο. Ένα από αυτά ανέφερε: «Όταν γυρίζω σπίτι και μπαίνω στο δωμάτιό μου και τα μάτια μου βουρκώνουν, γιατί κανείς δεν ξέρει πόσο σκληρά προσπαθώ πραγματικά».

Η συμπεριφορά αυτή δεν άργησε να προκαλέσει την αντίδραση των 365.000 ακολούθων του, οι οποίοι εξέφρασαν μαζικά τη στήριξή τους. «Ήσουν καταπληκτικός, Ιλία! Σε αγαπάμε», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Ιλία, ελπίζω να είναι καλά…». Πολλοί τόνισαν ότι ένα αποτέλεσμα δεν καθορίζει την αξία ή το ταλέντο του.

Στον ίδιο αγώνα, το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μιχαήλ Σαϊντόροφ από το Καζακστάν με 291,58 βαθμούς, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση της καριέρας του και χαρίζοντας στη χώρα του το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση. Ο Μαλίνιν ολοκλήρωσε τον αγώνα με 264,49 βαθμούς, μακριά από τις συνήθεις επιδόσεις του που ξεπερνούν τους 300 βαθμούς.