Αυτή είναι η σοκαριστική στιγμή όπου μια νεαρή γυναίκα πέφτει με το αυτοκίνητό της πάνω σε έναν νεαρό άντρα που έπαιζε ράγκμπι με τους φίλους του. Η Βρετανίδα Lexi Dyas, 19 ετών, οδηγήθηκε στη φυλακή όταν ο δικαστής που εξέτασε την υπόθεση είδε το βίντεο που την δείχνει να πέφτει με «υπερβολική ταχύτητα» πάνω στον 21χρονο Declan Mahoney.

Στο δικαστήριο του Κάρντιφ κατατέθηκε η μαρτυρία ότι ο Mahoney προσπάθησε να αποφύγει το όχημα που ερχόταν κατά πάνω του, ωστόσο η Dyas έστριψε προς το μέρος του το αυτοκίνητό της. Η Dyas, η οποία έκλαιγε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο, δεν μπόρεσε να δώσει επαρκείς εξηγήσεις για το γεγονός ότι έστριψε προς το μέρος του νεαρού το αυτοκίνητό της. Η οδηγός, όταν ανακρίθηκε από την αστυνομία, ισχυρίστηκε ότι ήταν «ατύχημα», καθώς η προσοχή της αποσπάστηκε γιατί συνομιλούσε με φίλη της που καθόταν στη θέση της συνοδηγού.

Ο δικαστής την επέπληξε, λέγοντας ότι «έριξε το όχημά της σκόπιμα και κατευθείαν πάνω» στον Mahoney και την καταδίκασε σε 18 μήνες φυλάκιση, απαγορεύοντάς την να καθίσει στο τιμόνι για σχεδόν τρία χρόνια. Το βίντεο δείχνει τον 19χρονο τότε Mahoney, να πετά μια μπάλα του ράγκμπι προς τους φίλους του λίγο πριν τον χτυπήσει το αυτοκίνητο της Dyas που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, εκτοξεύοντάς τον στον αέρα. Οι δύο φίλοι του έσπευσαν να τον βοηθήσουν καθώς η Dyas, που τότε ήταν 18 ετών, σταμάτησε και βγήκε από το αυτοκίνητο.

Μετά τη σύγκρουση που συνέβη στο Mountain Ash της Νότιας Ουαλίας, τον Ιούλιο του 2024, ο άτυχος νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα στο χέρι, το πόδι και το δάχτυλό του. Ο εισαγγελέας Andrew Davies δήλωσε: «Η οδηγός παραδέχτηκε εγγράφως ότι ήταν ένα ατύχημα που συνέβη επειδή η ίδια δεν ήταν συγκεντρωμένη στην οδήγηση και αφαιρέθηκε η προσοχή της. Είπε ότι δεν είχε κακό σκοπό εναντίον του Declan Mahoney και ότι, πριν συνειδητοποιήσει ότι τον χτύπησε, νόμιζε ότι ο Declan θα έτρεχε προς την αντίθετη κατεύθυνση από το αυτοκίνητό της».

Η 19χρονη οδηγός Lexi Dyas

Υπερασπιζόμενη την Dyas, η Emma Harris είπε: «Η οδηγός λέει ότι έχασε τη συγκέντρωσή της καθώς συνομιλούσε με μια φίλη της ενώ οδηγούσε». Η κυρία Harris είπε ότι η Dyas, που φιλοδοξούσε να γίνει νοσοκόμα, «αισθάνεται απαίσια» για τους τραυματισμούς που προκάλεσε. Η Dyas δήλωσε ένοχη για πρόκληση σοβαρού τραυματισμού από επικίνδυνη οδήγηση.

Σε δήλωση του για τις επιπτώσεις του τραυματισμού που υπέστη, ο Mahoney είπε ότι αγωνίζεται κάθε μέρα για τη ζωή του, ενώ η Dyas δεν επέδειξε «καμία μεταμέλεια». Ο Mahoney είπε συγκεκριμένα: «Έχει μεγάλο αντίκτυπο σε κάθε πτυχή της ζωής μου ο τραυματισμός μου. Έχω άγχος κάθε φορά που βγαίνω από το σπίτι», όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Δείτε το βίντεο: