Μια νεοσύστατη εταιρεία στη Μόσχα επιχειρεί να διευρύνει τα όρια της νευροτεχνολογίας, εμφυτεύοντας ηλεκτρόδια εγκεφάλου σε περιστέρια. Τα περιστέρια φαίνεται να ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις δοκιμές ελεγχόμενης πτήσης που διεξήχθησαν πάνω από τη ρωσική πρωτεύουσα. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι τα πουλιά πέταξαν ακολουθώντας προκαθορισμένες διαδρομές και επέστρεψαν στη βάση τους κατόπιν εντολών των χειριστών τους.

Η καινοτομία αυτή σηματοδοτεί ένα πρωτοποριακό αλλά και ασυνήθιστο βήμα προς τη δημιουργία υβριδίων ζώου-μηχανής που θολώνουν τα όρια μεταξύ βιολογίας και ρομποτικής. Ωστόσο, ακόμα και αν η τεχνολογία αυτή χαρακτηρίζεται ως καινοτομία που θα ωφελήσει την κοινωνία, οι δυνατότητες που έχουν τα ιπτάμενα cyborg έχουν πυροδοτήσει μια ευρεία συζήτηση για το τι σκοπούς ακριβώς θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τέτοια συστήματα, καθώς τα εμφυτεύματα εγκεφάλου που χρησιμοποιούνται μετατρέπουν τα περιστέρια σε πλήρως καθοδηγούμενα πτηνά.

Το πρότζεκτ, γνωστό ως PJN-1, βασίζεται στις αρχές της νευροχειρουργικής και όχι στην παραδοσιακή εκπαίδευση των πτηνών. Οι χειρουργοί χρησιμοποιούν ένα στερεοτακτικό πλαίσιο για να τοποθετήσουν μικροσκοπικά ηλεκτρόδια σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου του περιστεριού. Αυτά τα ηλεκτρόδια συνδέονται με έναν μικρό διεγέρτη τοποθετημένο στο κεφάλι του πουλιού, επιτρέποντας στους χειριστές να επηρεάζουν την κίνηση μέσω ηλεκτρικών παλμών.

Ένα ελαφρύ σακίδιο πλάτης κουβαλάει όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που φέρει το πτηνό, όπως έναν ελεγκτή, υλικό πλοήγησης και ηλιακούς συλλέκτες για την τροφοδοσία του συστήματος. Μια μικρή κάμερα τοποθετημένη στο στήθος του πουλιού καταγράφει εικόνες βίντεο κατά τη διάρκεια της πτήσης. Οι χειριστές δίνουν εντολές στο περιστέρι για να στρίψει αριστερά ή δεξιά, ενώ ένα GPS παρακολουθεί τη θέση και πορεία του περιστεριού σε πραγματικό χρόνο, με τον ίδιο τρόπο που καθοδηγείται και ένα τυπικό εναέριο drone. Σύμφωνα με τους προγραμματιστές, τα πτηνά μπορούν να πετάξουν αμέσως μετά την επέμβαση, χωρίς να απαιτείται καμία ιδιαίτερη προετοιμασία. Η εταιρεία ισχυρίστηκε επίσης ότι το ποσοστό επιβίωσης μετά τη διαδικασία εμφύτευσης είναι 100%, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Σημαντικά τα πλεονεκτήματα που έχουν τα περιστέρια-κατάσκοποι έναντι των κοινών drones

Η νεοσύστατη εταιρεία υποστήριξε ότι τα περιστέρια προσφέρουν πρακτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα συμβατικά drones σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Ένα περιστέρι μπορεί να πετάξει έως και 300 μίλια σε μια μέρα χωρίς να χρειάζεται να προσγειωθεί για αλλαγή μπαταρίας. Τα πουλιά μπορούν να πλοηγηθούν σε σύνθετο έδαφος, να περάσουν από στενούς χώρους και να πετάξουν σε καιρικές συνθήκες που συχνά καθηλώνουν τα drones. Επίσης, επειδή είναι ζωντανοί οργανισμοί, τα περιστέρια δεν βασίζονται σε ηλεκτροκινητήρες ή μεγάλες μπαταρίες.

Υπεύθυνοι της εταιρείας επισημαίνουν ότι τα περιστέρια μπορούν να επιχειρούν σε περιοχές, όπου τα μηχανικά drones αντιμετωπίζουν περιορισμούς, όπως την επιτήρηση από ραντάρ. Τα χαρακτηριστικά που έχουν τα υβριδικά περιστέρια, τα καθιστούν κατάλληλα για εργασίες όπως επιθεώρηση αγωγών ή βιομηχανικών ζωνών, την παρακολούθηση γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή την υποστήριξη αποστολών έρευνας και διάσωσης σε δυσπρόσιτες τοποθεσίες.



Μετά τα περιστέρια, ποια άλλα πτηνά μπορεί να μετατραπούν σε βιολογικά drones

Ο ιδρυτής της εταιρείας, Alexander Panov, τόνισε ότι τα περιστέρια είναι μόνο το πρώτο βήμα. Υπεύθυνοι της εταιρείας πιστεύουν ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να προσαρμοστεί σε πολλά είδη πτηνών, ανάλογα με τις ανάγκες του «ωφέλιμου φορτίου» και την εμβέλεια πτήσης. «Αυτή τη στιγμή, η τεχνολογία λειτουργεί σε περιστέρια, αλλά οποιοδήποτε πτηνό μπορεί να μετατραπεί σε μεταφορέα», δήλωσε ο Panov. «Για να μεταφέρουμε περισσότερο ωφέλιμο φορτίο, σχεδιάζουμε να χρησιμοποιήσουμε κοράκια για την παρακολούθηση παράκτιων εγκαταστάσεων, γλάρους, και για μεγάλες θαλάσσιες περιοχές, άλμπατρος».

Η εταιρεία στοχεύει να αντιστοιχίσει κάθε είδος πτηνού με μια συγκεκριμένη εργασία. Τα κοράκια θα μπορούσαν να χειρίζονται βαρύτερο εξοπλισμό σε μικρότερες αποστάσεις, ενώ τα άλμπατρος θα μπορούσαν να καλύπτουν τεράστιες περιοχές ωκεανών για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οι προγραμματιστές ισχυρίζονται ότι η διαδικασία της εμφύτευσης ηλεκτροδίων παραμένει ίδια, με δεδομένο ότι το πτηνό μπορεί να μεταφέρει τον εξοπλισμό, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ιστότοπου Interesting Engineering.

Δείτε το βίντεο: