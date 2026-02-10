Μια νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο Μοντερέι του Μεξικού, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στη λεωφόρο Leones. Το σοκαριστικό ατύχημα καταγράφηκε από κάμερες και αυτόπτες μάρτυρες, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου, στη διασταύρωση της οδού Θερμοπυλών (Termópilas). Στο οπτικό υλικό που κυκλοφορεί, διακρίνεται η γυναίκα να τρέχει, στην προσπάθειά της να αποφύγει έναν αστυνομικό που προσπαθούσε να την ακινητοποιήσει. Η νεαρή γυναίκα εισήλθε ξαφνικά στο οδόστρωμα ταχείας κυκλοφορίας. Ένας οδηγός λευκού οχήματος δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να τη χτυπήσει με σφοδρότητα και να την εκτινάξει αρκετά μέτρα μακριά, μπροστά στα έντρομα μάτια πεζών και άλλων οδηγών.

Προσοχή σκληρές εικόνες

VIDEO BEFORE ACCIDENT: A 25-year-old woman threw herself in front of a moving vehicle on Av. Paseo de los Leones in Monterrey, Nuevo León.Apparently, moments earlier, while traveling with her parents, she began acting strangely, got out, and started running. Shocking… pic.twitter.com/Do2jIstOg8 — X Secular (@x4secular) February 10, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταφέρει η ιστοσελίδα telediario, η γυναίκα επέβαινε στο αυτοκίνητο μαζί με τους γονείς της όταν άρχισε να παρουσιάζει αλλόκοτη συμπεριφορά, Στη συνέχεια βγήκε από το όχημα και άρχισε να τρέχει άσκοπα.

Η οικογένειά της έντρομη κάλεσε τις αρχές για βοήθεια. Ο αστυνομικός που φαίνεται στο βίντεο να την «καταδιώκει», στην πραγματικότητα προσπαθούσε να την προσεγγίσει για να την ακινητοποιήσει και να την προστατεύσει, πριν εκείνη προλάβει να βγει στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και παραϊατρικό προσωπικό, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα και η κατάστασή της παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.