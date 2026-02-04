Μετά τη μείωση των ορίων περιεκτικότητας για την τοξίνη κερεουλίδη στη Γαλλία, η Nestlé ανακοίνωσε την ανάκληση επιπλέον παρτίδων της μάρκας βρεφικού γάλακτος Guigoz.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) συνέστησε τη Δευτέρα τη μείωση στο ήμισυ του επιτρεπόμενου ορίου της τοξίνης που περιέχεται στα βρεφικά γάλατα.

Η κερεουλίδη, η οποία σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, μπορεί να προκαλέσει ναυτία και εμετό, έχει ανιχνευθεί στα συστατικά που προέρχονται από εργοστάσιο της Κίνας που προμηθεύει πολλές εταιρείες παραγωγής βρεφικού γάλακτος, ανάμεσά τους η Nestlé και οι γαλλικές Danone και Lactalis, προκαλώντας την ανάκληση προϊόντων σε δεκάδες χώρες και την ανησυχία των γονέων.

«Καθώς οι μέθοδοι για την ανάλυση της κερεουλίδης έχουν εξελιχθεί, ανακαλούμε οικειοθελώς παρτίδα του βρεφικού γάλακτος Guigoz επιπλέον των παρτίδων που έχουν ήδη ανακληθεί», γράφει στην ανακοίνωσή της η Nestlé.