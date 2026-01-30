Μια παντρεμένη πρώην καθηγήτρια λυκείου, ονόματι McKenna Kindred, βρέθηκε στο επίκεντρο σοβαρού περιστατικού κατάχρησης εξουσίας απέναντι σε έναν ανήλικο μαθητή της στο Σπόκαν, Ουάσινγκτον, αφού επιδόθηκαν σε μαραθώνιο σεξ στο σπίτι της και αντάλλαξαν μηνύματα για sex toys. Σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου, η 27χρονη πρότεινε στον 17χρονο να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Snapchat για να διαγράψουν αυτόματα τα μηνύματα που αντάλλαζαν μεταξύ τους, προκειμένου να μην εντοπιστούν, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Το περιστατικό αφορά μία συνεύρεση διάρκειας τρεισήμισι ωρών στο σπίτι όπου έμενε με τον σύζυγό της, τον Νοέμβριο του 2022, ενώ εκείνος απουσίαζε εκτός πόλης. Σε ένα από τα μηνύματα, η Kindred έγραψε ότι πρέπει να ξαναμάθει πώς να χρησιμοποιεί το Snapchat την επόμενη φορά. Ο λόγος ήταν γιατί η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα να αποστέλλονται μηνύματα που μπορούν να εξαφανιστούν αμέσως μόλις διαβαστούν Μέχρι εκείνη τη στιγμή, είχαν ήδη ανταλλάξει μηνύματα και φωτογραφίες για αρκετούς μήνες, από τον Ιούνιο του 2022, όταν ο μαθητής ανακάλυψε τον λογαριασμό της στο Instagram. Μεταξύ άλλων ο μαθητής τη ρώτησε αν χρησιμοποιεί σεξουαλικά βοηθήματα όταν τον σκέφτεται με εκείνη να απαντά θετικά.

Όταν οι φήμες για τη σχέση τους άρχισαν να διαδίδονται, φίλοι του μαθητή κοινοποίησαν στοιχεία στις σχολικές αρχές τον Δεκέμβριο του 2022. Το σχολείο έθεσε την Kindred σε διοικητική άδεια και εκείνη παραιτήθηκε το 2023.

Sicko teacher sent student nauseating texts — before they had depraved hours-long sex marathon: report https://t.co/AEXhx1VABT pic.twitter.com/hqJmA6ajCC — New York Post (@nypost) January 28, 2026

Η πρώην καθηγήτρια ομολόγησε ενοχή για σεξουαλική κακοποίηση πρώτου βαθμού. Απέφυγε τη φυλάκιση, αλλά καταδικάστηκε σε δύο χρόνια δοκιμαστικής ποινής, πλήρωσε πρόστιμο 700 δολαρίων και πρέπει να εγγραφεί ως σεξουαλικός παραβάτης για δέκα χρόνια. Στο δικαστήριο ζήτησε συγγνώμη από τον μαθητή, λέγοντας: «Ξέρω ότι η προηγούμενη χρονιά ήταν δύσκολη για όλους. Εξαιτίας των πράξεών μου έχασα την καριέρα μου, φιλίες, ελευθερίες και απογοήτευσα πολλούς ανθρώπους που μου είχαν εμπιστοσύνη».

Η μητέρα του μαθητή κατήγγειλε ότι η Kindred ξεκίνησε να χειραγωγεί τον γιο της όταν ήταν 16 ετών και ότι η συμπεριφορά της επηρέασε αρνητικά την κοινωνική, συναισθηματική και ακαδημαϊκή του ανάπτυξη.

Τρεις μήνες μετά την καταδίκη, η Kindred και ο σύζυγός της μετακόμισαν σε άλλη πολιτεία. Δεν είναι σαφές αν εργάστηκε έκτοτε, καθώς υπέβαλε εθελοντικά την παραίτησή της από τη διδασκαλία μετά από έρευνα της Επιτροπής Προτύπων της πολιτείας.