Δύο Γάλλοι streamer συνεργάτες του Jean Pormanove, που πέθανε τον Αύγουστο του 2025 έπειτα από μια ζωντανή μετάδοση 12 ημερών κατά τη διάρκεια της οποίας τον βασάνιζαν και εξευτέλιζαν στην αυστραλιανή πλατφόρμα Kick, θα δικαστούν τον Ιούλιο από το δικαστήριο της Νίκαιας (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσε σήμερα ο εισαγγελέας.

Ο Όουεν Τσεναζαντότι και ο Σαφίν Χαμαντί, που χρησιμοποιούν τα ονόματα Naruto και Safine στο διαδίκτυο – θα εμφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου της Νίκαιας όπου θα δικαστούν την 6η Ιουλίου του 2026, διευκρίνισε ο εισαγγελέας Νταμιάν Μαρτινελί σε ένα δελτίο Τύπου.

Οι διώξεις αυτές ακολουθούν την προφυλάκισή τους, χθες Τρίτη, στο πλαίσιο μιας έρευνας που ξεκίνησε το 2024, πριν από τον θάνατο το περασμένο καλοκαίρι του 46χρονου τότε Jean Pormanove, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Ραφαέλ Γκραβέν.

Οι δύο ινφλουένσερ από τη Νίκαια γύρισαν μαζί του σκηνές με σκληρές βιαιοπραγίες. Όμως, η νεκροψία νεκροτομή στη σορό του κατέληξε στην απουσία κάποιου τραύματος ή «παρέμβασης ενός τρίτου» στον θάνατό του.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης για μια σειρά κατηγορίες, ιδίως βιαιοπραγίες σε βάρος του Jean Pormanove, αλλά επίσης εναντίον ενός δεύτερου θύματος, του Stéphane G., ή ακόμα και ενός ανήλικου «τον οποίο πέταξαν στον Ραφαέλ Γκραβέν στο πλαίσιο ενός αγώνα κατς».

Η έρευνα ξεκίνησε μετά την αποκάλυψη βίντεο όπου ο Jean Pormanove δεχόταν προσβολές και χτυπήματα. Επιπλέον, του τραβούσαν τα μαλλιά, τον απειλούσαν ή τον πυροβολούσαν με σφαιρίδια paintball, σε ζωντανή μετάδοση, στο κανάλι του, το οποίο είχε συγκεντρώσει σχεδόν 200.000 ακολούθους.

Οι δύο streamer τέθηκαν αρχικά υπό κράτηση τον Ιανουάριο του 2025 κατόπιν αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες, διαβεβαιώνοντας, όπως ο Jean Pormanove, πως όλα ήταν στημένα με στόχο να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και να κερδίσουν χρήματα, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Σε μια δεύτερη διαδικασία που ξεκίνησε στο Παρίσι, η εισαγγελία της πρωτεύουσας ανακοίνωσε σήμερα πως ζήτησε την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος των διαχειριστών της αυστραλιανής πλατφόρμας Kick, που φιλοξενούσε τις δραστηριότητες αυτών των streamers.