Ομάδα επιστημόνων του Χονγκ Κονγκ ανέπτυξε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ, αγγλικά AI) για την πρόγνωση του καιρού, για να προβλέπει τις καταιγίδες και τις καταρρακτώδεις βροχές έως και τέσσερις ώρες πριν να ξεσπάσουν, σε σύγκριση με το σημερινό χρονικό διάστημα πρόβλεψης 20 λεπτών έως δύο ωρών.

Το σύστημα αυτό θα βοηθήσει κυβερνήσεις και υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στα ολοένα και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με τις κλιματικές αλλαγές, ανακοίνωσε σήμερα η ομάδα αυτή του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Χονγκ Κονγκ.

«Ελπίζουμε να χρησιμοποιήσουμε την ΤΝ και τα δορυφορικά δεδομένα για να βελτιώσουμε την πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων ώστε να μπορούμε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι», δήλωσε η Σου Χούι, η καθηγήτρια του τμήματος πολιτικών μηχανικών και μηχανικών περιβάλλοντος του πανεπιστημίου, η οποία ηγήθηκε του προγράμματος.

Το σύστημα αυτό έχει στόχο να προβλέπει τις ισχυρές βροχοπτώσεις, σημείωσε η Σου σε συνέντευξη Τύπου που ήταν αφιερωμένη στην περιγραφή της εργασίας, η οποία δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών τον Δεκέμβριο.

Το μοντέλο αυτό εφαρμόζει τεχνικές γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, εισάγοντας θόρυβο στα εκπαιδευτικά δεδομένα ώστε το σύστημα να μάθει να αντιστρέφει τη διαδικασία κατά την προσπάθεια να παραγάγει πιο ακριβείς προγνώσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Αυτό, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τις μετεωρολογικές αρχές της Κίνας, ανανεώνει τις προγνώσεις κάθε 15 λεπτά και έχει ενισχύσει την ακρίβεια κατά περισσότερο από 15%, σύμφωνα με την ομάδα.

Αυτού του είδους η δουλειά είναι κρίσιμης σημασίας καθώς ο αριθμός των τυφώνων και των καιρικών φαινομένων με υψηλά ποσοστά υγρασίας που αντιμετώπισαν το 2025 το Χονγκ Κονγκ και μεγάλο μέρος της νότιας Κίνας υπερέβη κατά πολύ τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, δήλωσαν οι επιστήμονες.

Στην πόλη εκδόθηκε η πιο υψηλόβαθμη προειδοποίηση για καταιγίδα πέντε φορές πέρυσι και η δεύτερη πιο υψηλόβαθμη 16 φορές, καταγράφοντας νέα ρεκόρ, σύμφωνα με το παρατηρητήριό της, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Η Μετεωρολογική Αρχή της Κίνας και το Παρατηρητήριο του Χονγκ Κονγκ εργάζονται για την ενσωμάτωση του μοντέλου αυτού, το οποίο ονομάστηκε Deep Diffusion Model (βάσει) Satellite Data (DDMS), στις προγνώσεις.