Μια απλή αναζήτηση στο Google συχνά απαιτεί χρόνο, κριτική σκέψη και… υπομονή. Το να ρωτήσεις έναν πραγματικό άνθρωπο, πάλι, μπορεί να σε φέρει σε άβολη θέση. Κι εδώ ακριβώς μπαίνουν στο παιχνίδι τα AI-generated λαχανικά με… χαρακτήρα, που έχουν κατακλύσει τα social media και μοιάζουν να προσφέρουν τη λύση που πολλοί ενήλικες δεν ήξεραν ότι χρειάζονταν.

Σύμφωνα με την ψυχολόγο συμπεριφοράς, Τζέιν Ράτλετζ, οι άνθρωποι νιώθουν συχνά ένα είδος «απειλής του εγώ» όταν τους διορθώνει κάποιος άλλος. «Οι πραγματικοί άνθρωποι, ακόμα και οι φιλικοί, ενεργοποιούν κοινωνικές συγκρίσεις: “Έπρεπε να το ξέρω αυτό; Είμαι πίσω;”», εξηγεί. Αντίθετα, οι καρτουνίστικοι, ξεκάθαρα μη ανθρώπινοι χαρακτήρες παρακάμπτουν αυτό το συναίσθημα. «Το Cocomelon για τους μεγάλους», όπως σχολίασε χαρακτηριστικά ένας χρήστης στα social media για το φαινόμενο.

Έτσι, ένα AI ζυμαρικό που σε παρακαλάει να μη ρίχνεις λάδι στο νερό, ένα βάζο μέλι που απαιτεί να βγει από το ψυγείο ή μια ντομάτα που σε ικετεύει να μην την αποθηκεύεις στο κρύο, γίνονται απρόσμενα αποτελεσματικοί «δάσκαλοι». Το ίδιο και το ψωμί που διαμαρτύρεται ότι στο ψυγείο γίνεται… πέτρα.

«Έχουν τρομερό attitude, χαχα», σχολίασε χρήστης κάτω από ένα τέτοιο βίντεο. Και αυτή ακριβώς η υπερβολή είναι το μυστικό της επιτυχίας τους. «Ένα καρτουνίστικο λαχανικό μπορεί να σου δώσει συμβουλές, ακόμα και να σε βρίσει, χωρίς να απειλεί την αυτοεκτίμησή σου. Έτσι είναι πιο εύκολο να υπακούσεις», λέει η Ράτλετζ. Η συμβουλή γίνεται άμεση, απλή και το κυριότερο διασκεδαστική.

Πολλοί ενήλικες φαίνεται να ταυτίζονται. «Ως 35χρονος που μόλις τώρα μαθαίνω πώς είναι να είσαι ενήλικας, αυτά τα βίντεο είναι πραγματικά χρήσιμα», γράφει ένας χρήστης. Άλλοι ζητούν ήδη το επόμενο βήμα: «Θα έπρεπε να γίνει παιδική εκπομπή και μετά να κάνουν επεισόδια για φορολογικές δηλώσεις», σχολίασε κάποιος, δείχνοντας ότι το κοινό διψά για καθοδήγηση και πέρα από την κουζίνα.

Το φαινόμενο αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς, αποκαλύπτει πολλά για τον τρόπο που καταναλώνουμε την πληροφορία σήμερα. «Το Google προϋποθέτει ότι ο χρήστης ξέρει τι να ρωτήσει και είναι διατεθειμένος να αξιολογήσει πηγές. Όμως ο εγκέφαλός μας είναι τεμπέλης», εξηγεί η Ράτλετζ. «Προτιμάμε κάτι που μας δίνει μια “αρκετά καλή” απάντηση, με ελάχιστη προσπάθεια και με ψυχαγωγικό τρόπο».

Ίσως, τελικά, ο μόνος τρόπος να μάθει ο σύγχρονος ενήλικας βασικές δεξιότητες ζωής να είναι μέσα από AI καρτούν χαμηλού κινδύνου και υψηλής προσβασιμότητας. Και αν αυτό σημαίνει ότι θα μας μαλώνει ένα ντοματάκι για το ψυγείο ίσως να αξίζει τον κόπο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.