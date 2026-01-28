Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media προκαλεί σοκ και οργή, καθώς δείχνει έναν άνδρα στη Ρωσία να δένει ένα μικρό αγόρι σε ένα καλώδιο και να το κατεβάζει επικίνδυνα έξω από το παράθυρο ενός διαμερίσματος.

Οι παρευρισκόμενοι γελούν, ενώ τραβούν το βίντεο -μαζί και ο άνδρας που απεικονίζεται- ενθαρρύνοντας έτσι την αποτρόπαια πράξη, με το παιδί να κρέμεται κυριολεκτικά έξω από την πολυκατοικία «για πλάκα» με κίνδυνο τη ζωή του, ακούγοντας τα γέλια των υπολοίπων.

Λίγο μετά, ο άνδρας ανεβάζει ξανά το παιδί στο διαμέρισμα, περνώντας το μέσα από το παράθυρο. Το περιστατικό προκαλεί αποτροπιασμό λόγω της επικίνδυνης συμπεριφοράς των ενηλίκων και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την προστασία του παιδιού.