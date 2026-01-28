Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, δήλωσε κατά τη διάρκεια συζήτησης που οργανώθηκε στην Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών στο Παρίσι πως η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να μείνουν ενωμένες για να προχωρήσουν

«Η παγκόσμια τάξη όπως την γνωρίζουμε, για την οποία αγωνισθήκαμε επί 80 χρόνια έχει τελειώσει και δεν νομίζω ότι θα επιστρέψει», είπε.

«Ο καλύτερος δρόμος προς τα εμπρός για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη είναι να μείνουν ενωμένες …Θα προσπαθήσουμε να βρούμε έναν δρόμο με τις ΗΠΑ. Συμμεριζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες για την ασφάλεια της Αρκτικής. Η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Συμμετέχοντας στην ίδια συζήτηση, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δήλωσε ότι η Γροιλανδία χρειάζεται περισσότερη παρακολούθηση και ασφάλεια εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο ενεργεί η Ρωσία τώρα, αλλά δεν θα υποχωρήσει στις έξωθεν πιέσεις.

«Αυτό που διαχειριζόμαστε ως κυβέρνηση είναι να απωθήσουμε τις έξωθεν πιέσεις και να αντιμετωπίσουμε τους πολίτες μας που φοβούνται και ανησυχούν», είπε.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας θα υποδεχθεί το μεσημέρι τους πρωθυπουργούς της Δανίας και της Γροιλανδίας για γεύμα εργασίας και, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων, «θα εκφράσει και πάλι την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την υποστήριξη της Γαλλίας προς την Δανία και την Γροιλανδία με άξονα την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα».

Οι τρεις ηγέτες θα συζητήσουν «τα διακυβεύματα ασφαλείας στην Αρκτική και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Γροιλανδίας την οποία η Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι έτοιμες να υποστηρίξουν», σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.