Η Γερμανία ανοίγει επίσημα τη συζήτηση για μια Ευρώπη «δύο ταχυτήτων», προτείνοντας οι μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης να προχωρήσουν μόνες τους σε μεταρρυθμίσεις στην άμυνα, τις κεφαλαιαγορές και τις στρατηγικές πρώτες ύλες, ώστε η ΕΕ να παραμείνει ανταγωνιστική στον παγκόσμιο στίβο. Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ κάλεσε μικρότερες, πιο ευέλικτες ομάδες κρατών-μελών να μην περιμένουν τη συναίνεση όλων των «27» για να προχωρήσουν.

«Τώρα είναι η στιγμή για μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων», τόνισε σε συνέντευξή του στο Welt TV, υπογραμμίζοντας ότι «η Γερμανία, μαζί με τη Γαλλία και άλλους εταίρους, θα αναλάβει ηγετικό ρόλο για να κάνει την Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ανεξάρτητη». Ο Κλίνγκμπαϊλ, συμπρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών, συνεχίζει έτσι τη γραμμή που είχε σκιαγραφήσει σε πρόσφατη ομιλία του στο Βερολίνο, όπου προειδοποίησε ότι η ΕΕ κινδυνεύει να μετατραπεί σε «πιόνι των μεγάλων δυνάμεων» αν δεν σκληρύνει τη στάση της και δεν κινηθεί ταχύτερα στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις.

Κεντρική ιδέα του γερμανικού σχεδίου είναι ότι χώρες με παρόμοια στρατηγική σκέψη πρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε κρίσιμους τομείς – όπως η αμυντική ικανότητα και η εξασφάλιση κρίσιμων πρώτων υλών – ακόμη και αν άλλα κράτη-μέλη μένουν πίσω ή αντιδρούν. Η προσέγγιση αυτή επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο το μοντέλο μιας πολυεπίπεδης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπου ο «σκληρός πυρήνας» κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναμένεται να συναντηθεί τον επόμενο μήνα στο Βέλγιο με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, σε μια προσπάθεια «επανεκκίνησης» της οικονομικής μηχανής της ΕΕ. Στο περιθώριο αυτής της διαδικασίας, ο Γερμανός συντηρητικός ηγέτης και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πρόκειται να παρουσιάσουν κοινές προτάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, με έμφαση στη βιομηχανία, τις επενδύσεις και την καινοτομία.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, ο Κλίνγκμπαϊλ ανακοίνωσε τηλεδιάσκεψη με τους ομολόγους του από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Ολλανδία, συγκροτώντας άτυπα την ομάδα «E6». «Ως έξι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, μπορούμε τώρα να αποτελέσουμε την κινητήρια δύναμη», ανέφερε, αποκαλύπτοντας ότι έχει καταθέσει τετραμερές σχέδιο: εμβάθυνση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ενίσχυση του ευρώ και καλύτερο συντονισμό στην άμυνα, γράφει το Bloomberg.

Η γερμανική πρωτοβουλία αναμένεται να προκαλέσει έντονες συζητήσεις στις Βρυξέλλες, καθώς επαναφέρει το δίλημμα ανάμεσα στην πλήρη συνοχή της Ένωσης και στην ανάγκη για ταχύτερες κινήσεις από τις πιο ισχυρές χώρες. Για ορισμένους, μια δομημένη «Ευρώπη δύο ταχυτήτων» μπορεί να προσφέρει ευελιξία και ισχύ, για άλλους όμως ενισχύει τον κίνδυνο μόνιμης διάκρισης μεταξύ «πρώτης» και «δεύτερης» κατηγορίας κρατών-μελών.