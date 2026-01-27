Η δικηγόρος σύζυγος ενός εταίρου σε κορυφαίο δικηγορικό γραφείο του Τέξας, μία διοργανώτρια εκδηλώσεων και ένας πιλότος που είχε ενταχθεί στην εταιρεία πριν από λιγότερο από έναν χρόνο συγκαταλέγονται ανάμεσα στους έξι ανθρώπους που σκοτώθηκαν, όταν ιδιωτικό τζετ ανατράπηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες σε αεροδρόμιο του Μέιν το Σαββατοκύριακο, λίγα μόλις δευτερόλεπτα αφότου ακούστηκε από τον ασύρματο η φράση «Let there be light» («Δώστε φως»).

Τα πρώτα θύματα ταυτοποιήθηκαν

Όπως αναφέρει η New York Post, η Τάρα , μια 46χρονη δυναμική δικηγόρος που ζούσε με τα δύο παιδιά της και τον πάμπλουτο σύζυγό της σε έπαυλη στο Χιούστον, ταξίδευε προς το Παρίσι μαζί με τους υπόλοιπους επιβαίνοντες, όταν το αεροσκάφος συνετρίβη το βράδυ της Κυριακής, σκοτώνοντας όλους όσοι βρίσκονταν μέσα, σύμφωνα με έγγραφα και αναφορές. Το αεροπλάνο ήταν καταχωρημένο στο όνομα του επιτυχημένου δικηγορικού γραφείου προσωπικών τραυματισμών του συζύγου της, Κερτ Άρνολντ, «Arnold & Itkin Law», όπου εργαζόταν και η ίδια.

Ο Κερτ Άρνολντ και ο επιχειρηματικός του εταίρος, Τζέισον Ίτκιν, δεν βρίσκονταν στο αεροσκάφος τη στιγμή της συντριβής, ανέφεραν πηγές στο ABC 13. Ωστόσο, η σύζυγος του Κερτ Άρνολντ, η Τάρα, ήταν επιβάτιδα στο μοιραίο αεροσκάφος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Τοπική νομοθέτιδα του Τέξας, η Λέσλι Μπριόνες, μίλησε τη Δευτέρα με θερμά λόγια για την Τάρα, αν και αργότερα παραδέχτηκε ότι δεν είχε άμεση γνώση πως σκοτώθηκε στο αεροπορικό δυστύχημα. «Είμαι στενή φίλη με τον Κερτ και την Τάρα Άρνολντ», φέρεται να είπε η Μπριόνες. «Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, μια θαρραλέα ηγέτιδα και κάποια με καρδιά προσφοράς».

Ο Τζέικομπ Χόσμερ, 47 ετών, πιλότος από την περιοχή του Χιούστον και κυβερνήτης της πτήσης, σκοτώθηκε επίσης στο δυστύχημα, όπως επιβεβαίωσε ο πατέρας του στο KPRC2. «Τώρα βρίσκεται στον Παράδεισο με τον Ιησού», δήλωσε ο συντετριμμένος πατέρας του, Γκάρι Χόσμερ. Ο Τζέικομπ Χόσμερ εργαζόταν ως πιλότος για την «Arnold & Itkin» από τον Μάιο του 2025. Στο παρελθόν είχε εργαστεί στις Wing Aviation, Apollo Aviation και Priester Aviation, εταιρείες που εκτελούν συχνά πτήσεις με ιδιωτικά τσάρτερ τζετ, σύμφωνα με το LinkedIn του. Φίλοι του τον περιέγραψαν ως έναν στοργικό και καλό πατέρα και σύζυγο. «Θα τον περιέγραφα ως έναν σπουδαίο πιλότο, έναν στοργικό σύζυγο και έναν εκπληκτικό πατέρα», είπε ένας παλιός του φίλος. «Ήταν πάντα ευγενικός. Πάντα γελούσε».

Οι επιβάτες του αεροσκάφους ταξίδευαν στην Ευρώπη για επαγγελματικό ταξίδι

Τρίτο θύμα, σύμφωνα με το ABC13, ήταν η διοργανώτρια εκδηλώσεων, Σόνα Κόλινς. Η κόρη της επιβεβαίωσε τον θάνατο της μητέρας της και δήλωσε ότι οι επιβάτες του αεροσκάφους ταξίδευαν στην Ευρώπη για επαγγελματικό ταξίδι.

Το αεροσκάφος, ένα δικινητήριο Bombardier Challenger 600 με δυνατότητα μεταφοράς έως 11 ατόμων, απογειωνόταν από χιονισμένο διάδρομο στο διεθνές αεροδρόμιο Bangor περίπου στις 19:45, όταν συνετρίβη ξανά στον διάδρομο και εξερράγη, σκοτώνοντας όλους τους επιβαίνοντες, σύμφωνα με τις αρχές. Λίγο πριν από την απογείωση, ακούστηκε ανατριχιαστικά από τις ραδιοεπικοινωνίες της πτήσης η φράση «Let there be light», χωρίς να είναι σαφές τι ακριβώς σήμαινε. «Όλη η κυκλοφορία σταματά στο πεδίο», φώναξε αμέσως μετά ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. «Αεροσκάφος αναποδογυρισμένο, έχουμε επιβατικό αεροσκάφος αναποδογυρισμένο», πρόσθεσε, καθώς τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης έσπευδαν στο σημείο.

Τα Bombardier Challenger 600 έχουν ιστορικό προβλημάτων κατά την απογείωση σε συνθήκες ψύχους, καθώς ακόμη και μικρές συσσωρεύσεις πάγου είναι γνωστό ότι μπορούν να επηρεάσουν το αεροσκάφος, σύμφωνα με τον σύμβουλο αεροπορίας Τζεφ Γκουζέτι. «Με δεδομένες τις καιρικές συνθήκες εκείνη τη στιγμή και το ιστορικό προβλημάτων από ρύπανση με πάγο σε αυτόν τον τύπο αεροσκάφους, είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι κάτι που το NTSB θα εξετάσει άμεσα», δήλωσε. «Αν υπήρχε οποιαδήποτε μορφή κατακρημνίσεων, ειδικά παγωμένες, θα έπρεπε να είχαν καθαρίσει τα φτερά πριν από την απογείωση», πρόσθεσε.

Το δυστύχημα οδήγησε στο κλείσιμο του αεροδρομίου, το οποίο δεν αναμένεται να επαναλειτουργήσει πριν από την Τετάρτη.