Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «τρόλαρε» τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Truth Social με μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης (AI) που τους δείχνει μέσα στο Οβάλ Γραφείο να κοιτάζουν έναν χάρτη, στον οποίο η Γροιλανδία εμφανίζεται ως έδαφος των ΗΠΑ. Το περιστατικό συνέβη καθώς ο Τραμπ μεταβαίνει στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε επίσης μια εικόνα AI που τον δείχνει μαζί με τους Μάρκο Ρούμπιο και Τζέι Ντι Βανς να καρφώνουν την αμερικανική σημαία στη Γροιλανδία, δίπλα σε μια πινακίδα που γράφει: «Γροιλανδία – Έδαφος των ΗΠΑ – Έτος Ίδρυσης 2026».

Σε τροχιά σύγκρουσης με τη Δανία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Τραμπ, καθώς κλιμακώνει τις πιέσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας, αναγκάζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει τις επιλογές που έχει για αντίποινα.

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα μπορούσαν να πλήξουν τις ΗΠΑ με δασμούς ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ ή να περιορίσουν τις αμερικανικές εταιρείες από την αγορά της Ένωσης, ως απάντηση στις απειλές του Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να είναι το κυρίαρχο πρόσωπο στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός που πραγματοποιείται αυτήν την εβδομάδα. Αν και ο ίδιος προγραμματίζει να παραμείνει μόνο για δύο ημέρες, το γεγονός ότι θα συνοδεύεται από πολυπληθή αμερικανική αντιπροσωπεία σημαίνει ότι η ατζέντα του θα είναι γεμάτη με επαφές από την πολιτική και επιχειρηματική ελίτ.