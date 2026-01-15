Άρση της βουλευτικής ασυλίας του Κύπριου βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκου Σύκα, αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου, καθώς ο πολιτικός κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του στην Αθήνα.

Η ιστοσελίδα philenews.com έγραψε πως η απόφαση ήταν ομόφωνη, ενώ τα γεγονότα επί των οποίων στηρίχθηκε η αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα για άρση της ασυλίας αναφέρονται στην ένορκη δήλωση της επικεφαλούς των ανακρίσεων ημ. 7/1/2026.

Στην ως άνω δήλωση, γίνεται αναφορά στις καταθέσεις που έδωσε η καταγγέλλουσα, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στα όσα έλαβαν χώρα μεταξύ της ίδιας και του Καθ’ ου η Αίτηση (Σύκα) με τον οποίο διατηρούσε σχέση, μεταξύ 31.12.2025 και 3.1.2026. Σύμφωνα με αυτές, στις 31.12.2025, στην Ελλάδα, πριν από νυχτερινή τους έξοδο, δέχτηκε προσβλητικά σχόλια από τον καταγγελλόμενο, ενώ, μετά την επιστροφή τους από την έξοδο, ο τελευταίος άσκησε σε βάρος της σωματική βία και την απείλησε.

Γίνεται, επίσης, αναφορά στην ιατρική έκθεση που συντάχθηκε κατόπιν ιατρικής εξέτασης, στην οποία υποβλήθηκε η καταγγέλλουσα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, μετά την άφιξή της στην Κύπρο, και στις φωτογραφίες που η καταγγέλλουσα παρέδωσε στην Αστυνομία. Στην ένορκη δήλωση επισυνάπτεται επίσης, Γνωμοδοτικό Σημείωμα, ημερ. 7.1.2026, που ετοιμάστηκε από Δικηγόρο Αθηνών και Λέκτορα σε Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με το οποίο από τα καταγγελλόμενα γεγονότα προκύπτουν ποινικά αδικήματα, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Αναφέρεται, περαιτέρω, ότι στις 6.1.2026 η καταγγέλλουσα προσήλθε στα γραφεία της Αστυνομίας, παραδίδοντας έγγραφο με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση», όπου δηλώνει ότι δεν επιθυμεί την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του καταγγελλόμενου βουλευτή, ούτε την περαιτέρω προώθηση της υπόθεσης. Επιπλέον, δηλώνει ότι δεν έχει οποιοδήποτε παράπονο εναντίον του, ούτε προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση σε σχέση με την καταγγελία της.

Ψυχολογική πίεση και στρες

Κατόπιν προφορικής ερώτησης που της υποβλήθηκε από μέλος της Αστυνομίας, ως προς το λόγο που επιθυμούσε να αποσύρει την καταγγελία της, η καταγγέλλουσα ανέφερε ότι η δημοσιοποίηση της υπόθεσης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο καταγγελλόμενος αποτελεί δημόσιο πρόσωπο, της προκαλεί «στρες» και ψυχολογική πίεση, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να διαχειριστεί την περαιτέρω συνέχιση της διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι όλα τα πιο πάνω αφορούν την καταγγελία της συντρόφου του βουλευτή και αποτελούν ισχυρισμούς που είναι αντικείμενο διερεύνησης.

Στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου καταγράφονται επίσης τα τέσσερα αδικήματα τα οποία διερευνά η Αστυνομία κατά του βουλευτή, που είναι:

– Άσκηση βίας, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(4) του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου Ν. 119(1)/2000 και του άρθρου 5(1)(δ) του Ποινικού Κώδικα Κεφ. 154,

– Άσκηση ψυχολογικής βίας, κατά παράβαση του άρθρου 6 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου Ν.115(1)/2021 και του άρθρου 5(1)(δ) του Κεφ. 154,

– Επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη, κατά παράβαση των άρθρων 243(1) και 5(1)(δ) του Κεφ. 154 και του άρθρου 5 του Ν. 115(Ι)/2021,

– Απειλή, κατά παράβαση των άρθρων 9ΙΑ και 5(1)(δ) του Κεφ. 154 και του άρθρου 5 του Ν.115(Ι)/2021, καθότι τούτο επιβάλλει το συμφέρον της δικαιοσύνης και το δημόσιο συμφέρον.

Στην απόφασή του το Ανώτατο τονίζει επίσης ότι «στη βάση των όσων τέθηκαν ενώπιόν μας με την ένορκη δήλωση που συνοδεύει την αίτηση και τα επισυναπτόμενα σ’ αυτήν έγγραφα, προκύπτει ότι υπάρχει μαρτυρία η οποία, αντικειμενικά ιδωμένη, εμπλέκει τον καθ’ ου η αίτηση στη διάπραξη των πιο πάνω αδικημάτων, τα οποία κατ’ ισχυρισμό διαπράχθηκαν στην Ελλάδα».

Σημειώνεται ότι μετά την άρση της ασυλίας του βουλευτή, αναμένεται τώρα να ανακριθεί άμεσα από την Αστυνομία υπό προειδοποίηση, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται για σκοπούς ολοκλήρωσης των ερευνών.