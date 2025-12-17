Το Τατζικιστάν καταγγέλλει «επίθεση κινούμενη από εθνοτικό μίσος» μετά τη δολοφονία χθες του 10χρονου Τατζίκου μαθητή που μαχαιρώθηκε από 15χρονο μαθητή σε σχολείο προαστίου της Μόσχας.

Σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών του Τατζικιστάν «καταδικάζει με δριμύτητα την επίθεση που κινήθηκε από εθνοτικό μίσος» στο σχολείο του Οντιντσόβο.

Σε μία ασυνήθιστη κίνηση, το υπουργείο Εξωτερικών του Τατζικιστάν κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στην Ντουσανμπέ, στον οποίο επιδόθηκε «νότα με την οποία διατυπώνεται η απαίτηση προς τη Ρωσία να διεξαγάγει αμέσως αντικειμενική και αμερόληπτη έρευνα για την προσαγωγή όλων των υπευθύνων στη δικαιοσύνη».

Το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει επίσης ανησυχίες ότι η δολοφονία αυτή μπορεί να υποκινήσει ακραίες εθνικιστικές οργανώσεις να διαπράξουν παρόμοιες πράξεις.

Το χρονικό της δολοφονίας

Χθες το πρωί, 15χρονος μαθητής μπήκε στο σχολείο φορώντας μπαλακλάβα και t-shirt με την εγγραφή «No Lives Matter», σύνθημα που παραπέμπει σε νεοναζιστική οργάνωση, σύμφωνα με πληροφορίες του ρωσικού Τύπου, επετέθη στον φύλακα του ιδρύματος με μαχαίρι, πριν στραφεί προς ομάδα παιδιών, τραυματίζοντας πολλά από αυτά και σκοτώνοντας τον 10χρονο Τατζίκο μαθητή.

"В элитном посёлке Горки-2 Одинцовского гор округа подросток с ножом напал на школу.По предварительным данным, он ранил ножом троих учащихся и охранника, который пытался его задержать. Один ученик погиб.

На месте работают экстренные службы, 15-лет. нападавшего уже задержали" pic.twitter.com/QWPhY9Coyt — Яна (@perfecta1410) December 16, 2025

Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Telegram, των οποίων η αυθεντικότητα δεν έχει εξακριβωθεί, δείχνουν τον 15χρονο να ξεπακετάρει στις τουαλέτες κουτιά τυλιγμένα με κολλητική ταινία και ηλεκτρικά καλώδια που παρέπεμπαν σε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Στη συνέχεια, ο νεαρός βγαίνει από τις τουαλέτες και κατευθύνεται οπλισμένος με το μαχαίρι προς ομάδα παιδιών ρωτώντας τους για τις εθνικότητές τους πριν επιτεθεί εναντίον τους.

Μέχρι στιγμής, η ρωσική επιτροπή έρευνας έχει περιοριστεί να ανακοινώσει ότι ο δράστης συνελήφθη και έχει τεθεί υπό κράτηση.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης όπως η Komsomolskaya Pravda και η Kommersant, ο δράστης ήταν συνδρομητής σε νεοναζιστικά κανάλια και είχε στείλει στους συμμαθητές του ρατσιστικό μανιφέστο λίγες ημέρες πριν από την επίθεση.

Εκατοντάδες χιλιάδες Τατζίκοι ζουν και εργάζονται στη Ρωσία. Πολλοί έχουν τη ρωσική υπηκοότητα. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, τα εμβάσματα που στέλνουν στις οικογένειές τους στο Τατζικιστάν αντιπροσωπεύουν το ήμισυ του ΑΕΠ της κεντροασιαστικής χώρας.

Αλλά η κοινότητα των Τατζίκων στη Ρωσία πλήττεται το τελευταίο διάστημα και από την αναγκαστική, πολύ συχνά, στράτευση στον ρωσικό στρατό για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και από την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής.

Μετά τη σύλληψη Τατζίκων ως δραστών της επίθεσης σε αίθουσα συναυλιών στην περιφέρεια της Μόσχας που κόστισε τη ζωή σε 149 ανθρώπους τον Μάρτιο 2024, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε νόμους για τη διευκόλυνση του εντοπισμού και της απέλασης μεταναστών.