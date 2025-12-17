Η Ρέιτσελ Μποντ χαμογελούσε καθώς τύλιγε το τελευταίο χριστουγεννιάτικο δώρο για την 20 μηνών ανιψιά της, Άννι. Η ίδια και ο σύζυγός της, Τόμας, και οι δύο 59 ετών, είχαν επιλέξει τα δώρα κατά τις εκπτώσεις της Black Friday και ανυπομονούσαν να χαρίσουν χαρά στη μικρούλα που αγαπούσαν «σαν κόρη τους».

Η Άννι είχε ήδη κλέψει τις καρδιές τους. Ζούσε με τον αδερφό της Ρέιτσελ, τον παππού της, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, στο Τέξας, και τη σύντροφό του, Σάιλα Μπονιέλο, 35 ετών, αφού οι βιολογικοί γονείς της δεν μπορούσαν να τη φροντίσουν.

Η Ρέιτσελ, από το Χιούστον του Τέξας, πίστευε ότι η Άννι ήταν ασφαλής. Όλα όμως άλλαξαν τον Δεκέμβριο του 2018, όταν η μικρή πέθανε.

Το συγκλονιστικό τηλεφώνημα

Η Ρέιτσελ θυμάται το καταστροφικό τηλεφώνημα από τον αδερφό της. «Η φωνή του έτρεμε τόσο, που δυσκολευόμουν να τον καταλάβω», λέει. «Και μετά άκουσα να λέει: “Αδερφή, πρέπει να έρθεις στο σπίτι. Η Άννι πέθανε”.

Η καρδιά μου έσπασε. Η Άννι δεν θα άνοιγε ποτέ τα δώρα της. Δεν θα έβλεπε ξανά τα Χριστούγεννα. Δεν είχε καν κλείσει τα δύο της χρόνια».

Η Ρέιτσελ και ο Τόμας έσπευσαν να ξεκινήσουν το μακρύ ταξίδι προς το σπίτι της Άννι. Όταν όμως σταμάτησαν σε ένα βενζινάδικο, η Ρέιτσελ έλαβε ένα μήνυμα που τη συγκλόνισε: «Η Σάιλα το έκανε».

Δύσκολη αρχή για την Άννι

Η Ρέιτσελ, που εργάζεται στον τομέα των μεταφορών, λέει ότι η Άννι είχε μια δύσκολη αρχή στη ζωή της. Γεννημένη το 2017, οι βιολογικοί γονείς της ήταν ανίκανοι να τη φροντίσουν και τοποθετήθηκε σε ανάδοχη φροντίδα. «Οι γονείς της είχαν προσωπικά προβλήματα και κρίθηκαν ακατάλληλοι», λέει η Ρέιτσελ. «Δεν μπορούσαν να της προσφέρουν τη σταθερότητα που χρειαζόταν. Ήμουν απελπισμένη να τη γνωρίσω, αλλά τοποθετήθηκε σε ανάδοχη οικογένεια», συμπλήρωσε.

Οι γονείς της Ρέιτσελ είχαν ήδη την κηδεμονία της μεγαλύτερης αδερφής της Άννι, που τότε ήταν επτά ετών. Ο αδερφός της Ρέιτσελ υπέβαλε αίτηση για την κηδεμονία της, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Sun.

«Φαινόταν σωστό», λέει η Ρέιτσελ. «Αν η αίτηση είχε απορριφθεί, ο Τόμας κι εγώ θα κάναμε αίτηση».

Τον Μάιο του 2018, η κηδεμονία της Άννι δόθηκε στον αδερφό της. Η Ρέιτσελ και ο Τόμας την επισκέπτονταν κάθε μήνα. «Ήμουν τόσο χαρούμενη, που η Άννι ήταν επιτέλους στη ζωή μου», λέει η Ρέιτσελ. «Ήταν το γλυκύτερο μικρό κορίτσι. Οι γονείς μου έφερναν τη μεγαλύτερη αδερφή της και έπαιζαν μαζί. Η Άννι τη λάτρευε».

Η γνωριμία με τη Σάιλα

Μόλις έναν μήνα μετά τη μετακόμιση της Άννι, ο αδερφός της Ρέιτσελ γνώρισε μια γυναίκα μέσω online γνωριμιών. «Την επόμενη φορά που τους επισκεφθήκαμε, γνωρίσαμε τη Σάιλα», λέει η Ρέιτσελ. «Φαινόταν καλή και ήταν αρκετά καλή με την Άννι».

Τρεις μήνες αργότερα, η Σάιλα είχε μετακομίσει στο οικογενειακό σπίτι. «Ήταν πολύ σοκαριστικό», λέει η Ρέιτσελ. «Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα. Κάτι δεν μου φαινόταν σωστό».

Τον Νοέμβριο του 2018, κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού γεύματος, η Ρέιτσελ παρατήρησε ένα ακόμα σημάδι ανησυχίας: έναν μώλωπα κάτω από το μάτι της Άννι. «Ρώτησα αμέσως», λέει. «Η Σάιλα είπε ότι η Άννι έπεσε πάνω σε ένα παιχνίδι. Ο αδερφός μου την υπερασπίστηκε. Αλλά το ένστικτό μου έλεγε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η φρικτή αλήθεια

Έναν μήνα αργότερα, η Ρέιτσελ έλαβε το τηλεφώνημα που άλλαξε για πάντα τη ζωή της. Στο αστυνομικό τμήμα κοντά στο σπίτι του αδερφού της, η Ρέιτσελ έμαθε την πλήρη φρίκη.

«Μου είπαν ότι η Σάιλα χρησιμοποίησε ένα μαλακό αρκουδάκι για να δείξει στους αστυνομικούς τι έκανε», λέει η Ρέιτσελ. «Το έσφιξε για να δείξει πώς έσφιγγε την Άννι. Τη χτυπούσε, την έδειρε, την κούναγε και την έσφιγγε για τουλάχιστον τρία λεπτά», είπε.

Η Σάιλα αργότερα παραδέχτηκε ότι ήταν θυμωμένη και ζηλιάρα. «Είπε ότι μισούσε την Άννι για την προσοχή που έπαιρνε», λέει η Ρέιτσελ και συμπληρώνει: «Ήταν ζηλιάρα με ένα μωρό».

Η νεκροψία αποκάλυψε το μέγεθος των τραυμάτων της Άννι. Είχε σοβαρούς μώλωπες στον κορμό, πολλά σπασμένα οστά στο χέρι και θρυμματισμένο θώρακα. «Ήθελα να αρρωστήσω όταν είδα τις φωτογραφίες», λέει η Ρέιτσελ. «Η νεκροψία έδειξε ότι η Άννι είχε κακοποιηθεί για μήνες πριν πεθάνει. Πέθανε από κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Ήταν αργός και επώδυνος θάνατος».

Μεγάλη λύπη για την οικογένεια

Η Ρέιτσελ λέει ότι η μεγαλύτερη λύπη της οικογένειας ήταν ότι δεν αντέδρασαν νωρίτερα. «Είδαμε το μώλωπα τον προηγούμενο μήνα», λέει. «Θα ζούμε με αυτή την ενοχή για πάντα. Μας στοιχειώνει».

Έμαθαν αργότερα ότι οι γονείς της είχαν προσπαθήσει να πάρουν την Άννι σε παρέλαση λίγο πριν από τον θάνατό της, αλλά η Σάιλα είπε ότι ήταν άρρωστη. «Τώρα ξέρουμε ότι είχε μώλωπες», λέει η Ρέιτσελ.

Τον Νοέμβριο του 2020, η Σάιλα Μπονιέλο παραδέχτηκε την ενοχή της για φόνο και καταδικάστηκε σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης στο Δικαστήριο του Milam County στο Τέξας. «Παλέψαμε για την εσχάτη των ποινών και ήμασταν συντετριμμένοι όταν δεν έγινε», λέει η Ρέιτσελ.

Χρόνια αργότερα, η οικογένεια έλαβε νέο τηλεφώνημα. «Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο Τόμας κι εγώ ενημερωθήκαμε ότι η Σάιλα αυτοκτόνησε στη φυλακή», λέει η Ρέιτσελ. «Ήταν μια ανακούφιση».

Θυμόμαστε την Άννι

Παρά την εξέλιξη, η Ρέιτσελ παραμένει τραυματισμένη. «Οι φωτογραφίες, η νεκροψία και το βίντεο ομολογίας που είδα στο δικαστήριο δεν θα φύγουν ποτέ από το μυαλό μου», λέει.

Στο χριστουγεννιάτικο δέντρο υπάρχει ένα στολίδι με έναν άγγελο για την Άννι και ένας χριστουγεννιάτικος άγγελος στο σαλόνι.

«Η Άννι έζησε μόνο μία φορά Χριστούγεννα στη ζωή της», λέει η Ρέιτσελ. «Αυτό ραγίζει την καρδιά μου. Θα είναι για πάντα 20 μηνών».